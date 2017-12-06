الدوحة تقود هبوط 6 بورصات.. وصعود الإمارات

خالد بدر الدين









تراجعت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة الدوحة؛ بسبب توترات جيوبوليتيكية بين اليمن والسعودية، واستمرار أزمة مقاطعة قطر واعتزام الرئيس الأمريكى الإعلان عن القدش عاصمة لإسرائيل، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى الإمارات دبى وأبو ظبى.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة تصدر خسائر البورصات فى منطقة الخليج بحوالى 1.5% ليهوي إلى 7798 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 3.3%، بينما هبط سهم شركة الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي 6.5%.





وصعدت سوق الدوحة في أوائل الأسبوع بفضل آمال في تقدم صوب حل الأزمة الدبلوماسية بين قطر وأربع دول عربية أخرى، لكن تلك الآمال تبددت حينما لم يحضر قادة السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، هذا الأسبوع، رافضين الحوار مع أمير قطر الذى حضر القمة.





وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.8% بعد أن خسر، أمس، بنفس النسبة ليصل إلى 14346 نقطة.





وتراجع مؤشر تداول جميع أسهم الشركات السعودية بأكثر من 0.6% ليسجل 7026 نقطة، مع هبوط سعر سهم شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) 8.1%، ومؤشر بورصة البحرين انخفض بنفس النسبة لينزل إلى 1265 نقطة.





وهبط مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4% ليرتد إلى 5091 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة الكويت نسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند 6197 نقطة.



