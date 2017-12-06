المهن الطبية يقر عقد عمومية طارئة لمواجهة التأمين الصحي

أحمد صبرى









وافق مجلس اتحاد المهن الطبية، مساء اليوم، فى اجتماعه على عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد من الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين؛ لمناقشة اعتراضاتهم على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافقت عليه لجنةالصحة بالبرلمان.





وقال محيي إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد، إن المجلس قرر أيضًا عقد مؤتمر صحفي، صباح السبت المقبل، لتوضيح الاعتراضات للرأى العام، إضافة إلى عقد اجتماع لكيانات الصيادلة، الاثنين المقبل.



