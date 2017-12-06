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اقتصاد وأسواق
المهن الطبية يقر عقد عمومية طارئة لمواجهة التأمين الصحي
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 08:22 م
اتحاد المهن الطبية
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اتحاد المهن الطبية
أحمد صبرى
وافق مجلس اتحاد المهن الطبية، مساء اليوم، فى اجتماعه على عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد من الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين؛ لمناقشة اعتراضاتهم على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافقت عليه لجنةالصحة بالبرلمان.
وقال محيي إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد، إن المجلس قرر أيضًا عقد مؤتمر صحفي، صباح السبت المقبل، لتوضيح الاعتراضات للرأى العام، إضافة إلى عقد اجتماع لكيانات الصيادلة، الاثنين المقبل.
ويطالب الأعضاء بإلغاء مادة فرض رسوم على العيادات والمراكز الطبية والصيدليات، وتعديل مادة إنشاء صيدليات خاصة بهيئة التأمين والتى يتخوف منها جموع الصيادلة.
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