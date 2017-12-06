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عقـــارات
شركات التمويل العقاري تضخ 1.15 مليار تمويلات للعملاء
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 08:07 م
التمويل العقارى
أخر الأخبار
التمويل العقارى
34.5 % انخفاضًا في حجم إعادة التمويل العقاري
محمود زكي
بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام إلى نهاية شهر أكتوبر 2017 بقيمة 1152.9 مليون جنيه مقابل 676.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغت حوالي 70.3%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم التمويلات الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال العشرة شهور الماضية بلغ حوالي 476 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية أكتوبر بلغ حوالي 8.1 مليار حنيه مقابل 6.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن معدل الزيادة في حجم تمويلات القطاع منذ بدايته بلغ حوالي 25%.
في سياق متصل كشف التقرير عن تراجع في حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 34.5% وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
وأضاف أن حجم إعادة التمويل الممنوح خلال يناير إلى نهاية اكتوبر بلغ 55 مليون جنيه مقابل 74 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي بلغ 1.08 مليار جنيه مقابل 977 مليون بنهاية أكتوبر 2016، وذلك بمعدل انخفاض بلغ 10.7%.
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