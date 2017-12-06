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سيـــاســة
بدء الهجوم على النقابات المستقلة بعد إقرار قانون التنظيمات
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 08:05 م
النقابات المستقلة
أخر الأخبار
النقابات المستقلة
إيمان عوف
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن الحرب بدأت مبكرًا على النقابات المستقلة بعد إقرار قانون تنظيم العمل النقابي، وأشارت الدار إلى أنه، صباح اليوم الأربعاء، فوجئ أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بشركة تشغيل مترو الأنفاق باستيلاء الإدارة على مقر النقابة الكائن بمحطة الأوبرا بحي الدقي وتغيير الأقفال الموجودة على باب المقر.
جاء ذلك لعدم اعتراف الإدارة بشرعية النقابة المستقلة، فى اليوم التالى لتصويت البرلمان على مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد وقبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، وكان البرلمان، أمس، قد صوّت على مشروع قانون المنظمات النقابية فى انتظار توقيع رئيس الجمهورية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، وتُعد هذه الواقعة الأولى بعد تصويت البرلمان على القانون، أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2017.
كان مشروع القانون قد شهد جدلًا واسعًا واعتراضات كثيرة من جانب النقابات المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال، لأنه يُبقى على التنظيم النقابى الواحد والذى يتمثل فى اتحاد نقابات عمال مصر الحكومى.
وحذّرت دار الخدمات النقابية والعمالية من الهجمة التى تتعرض لها النقابات المستقلة قبل صدور القانون وبعد صدوره، والذى يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحق العمال المصريين فى إنشاء تنظيماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات.
وحتى كتابة هذه السطور توجه أعضاء مجلس إدارة النقابة لتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الدقى التابع له النقابة.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها الكامل مع حق العمال المصريين فى إنشاء وتنظيم نقابتهم بحرية ودون أى تدخلات وفقًا لمواد الدستور المصرى رقمي 76، 93، والاتفاقيات الدولية 87، 98، فإنها تحذر لأن هذا المنحى لن يؤدى إلى استقرار واقع الحركة العمالية المصرية لكنه يستدعى الواقع القديم الذى استمرت مكوناته كما هى بمنظمات نقابية لا تمثل العمال وحركة عمالية تسعى لفك قيودها وللتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقها.
ودعت دار الخدمات الجميع للتضامن مع حق العمال المصريين فى إنشاء منظماتهم النقابية بإرادتهم الحرة، وتدعو كل القوى الحية فى المجتمع للتضامن مع النقابات المستقلة ضد الهجوم عليها عبر التضامن مع النقابات المستقلة التى تتعرض لهذا الهجوم الذى لن يكون الأخير فى سلسلة الهجوم على الحق فى التنظيم النقابى المستقل.
أخبار مصر
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