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سيـــاســة
حملة تجسس على معارضين إثيوبيين بتقنيات إسرائيلية
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 07:54 م
بلاكبيري: هواتفنا ضد التجسس ولا يمكن اختراقها
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بلاكبيري: هواتفنا ضد التجسس ولا يمكن اختراقها
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
أكد تقرير صدر عن المعهد الكندي للأبحاث، أن برامج مراقبة من إنتاج شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، جرى استخدامها في حملة تجسس على معارضي نظام الحكم الإثيوبي والمنشقين عنه في عدد من دول العالم.
وبحسب التقرير الذي نقلته رويترز، فقد رصدت معامل "سيتزن لاب" بجامعة تورنتو الكندية، أدلة على استهداف المعارضين الإثيوبيين في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى برسائل إلكترونية تستهدف اختراق أجهزتهم والتجسس عليها عام 2016 باستخدام برامج تبيعها شركة "البيت سيستمرز" الإسرائيلية إلى أجهزة الاستخبارات.
وهبطت أسعار أسهم الشركة الإسرائيلية بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم في بوصة ناسداك، كما هبطت 1.3% في بورصة تل أبيب.
وتساعد معامل "سيتزن لاب" الناشطين في المعارضة بجميع الدول على حماية أنفسهم ضد هجمات التجسس الإلكترونية.
ولم يعلق مسئولو الشركة الإسرائيلية على التقرير، كما رفض وزير الاتصالات الإثيوبي التعليق على التقرير.
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