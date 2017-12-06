ترامب: قراري بشأن القدس تأخر كثيرًا

رويترز



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس تأخر كثيرا.



وأضاف في اجتماع لحكومته قبيل الإعلان المرتقب اليوم الأربعاء ”أعتقد أنه تأخر كثيرارؤساء كثيرون قالوا إنهم يريدون فعل ذلك ولم يفعلوا“.



ويلقي ترامب كلمة الساعة الثامنة بتوقيت القدس في البيت الأبيض يطلب فيها من وزارة الخارجية البدء في البحث عن موقع لإنشاء سفارة في القدس في إطار ما يتوقع أن تكون عملية تستمر سنوات لنقل النشاط الدبلوماسي من تل أبيب.



