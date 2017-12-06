تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 627 جنيهًا

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الأربعاء، بختام التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1264دولارًا.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 627 بدلًا من 630 جنيهًا ببداية اليوم.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 538 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 716 جنيهًا مقابل 719 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لنحو 1264 دولارًا بدلًا من 1269 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5025 جنيهًا.