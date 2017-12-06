اليونسكو: حماية التنوع البيولوجي ضروري للتنمية المستدامة

وزارة الآثار

دعاء محمود



أكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو تعزيز الحوار بين الثقافات مع شركاء مثل جامعة الدول العربية والأزهر الشريف موضحة اهمية العمل على تعزيز التعاون المستدام للمياه وحماية التنوع البيولوجي الفريد بالمنطقة.



وأشارت إلى دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي يعد ضروريا للمضى قدما فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.



ولفتت إلى عمق العلاقات المتميزة بين المنظمة ومصر ، حيث كانت مصر من اوائل الدول التى صادقت على الميثاق التأسيسي لليونسكو وكان المكتب الاقليمي لليونسكو فى القاهرة من اوائل المكاتب الميدانية لليونسكو فى العالم مما عزز تواجد المنظمة فى المنطقة العربية.



جاء ذلك فى رسالة مسجلة وجهتها خلال الاحتفال بمرور 70 عامًا على افتتاح مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في القاهرة وذلك فى احتفالية تحت شعار "70 عامًا في بناء السلام في عقول الرجال والنساء في المنطقة العربية" نظمتها اليونسكو"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.



وقالت إن العلاقة بين مصر واليونسكو تتمحور حول اهداف وقيم مشتركة، مشيرة الى ان هذه علاقة تميزت بمحطات غيرت العالم والتى بدأت بحملة اليونسكو الدولية فى الستينيات لحماية آثار النوبة التاريخية باعتبارها جزءا فريًدا من التراث المصري العظيم ولكونها إرثا ثقافيا عالميا مميزا.



وأضافت انه بعد 70 عاما من تأسيس مكتب القاهرة نقف فى متحف الحضارة الذى افتتح حديثا ويمكننا ان نعلن شراكتنا فى اقوى حالاتها، مؤكدة اننا نعمل معا على دفع التعليم قدما ومحاربة الامية وتمكين الشابات والشباب.

