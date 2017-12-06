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سيـــاســة
برلماني : قرار ترامب يؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 07:10 م
النائب عمر وطني
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النائب عمر وطني
إيمان عوف
أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس، يقتل أي فرصة للحوار الجاد بهدف نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط مما يجعل المنطقة العربية أشبه بكتلة من اللهب.
وأضاف وطني، في بيان له، أن عزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس مخالف لما جاء فى اتفاقية الأمم المتحدة وإقامته دولتين عاصمتهما القدس، مؤكدًا أن ذلك سيعطل عملية السلام التي شرع فيها ترامب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لو حدث قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس سيؤثر على قضية حل الدولتين والتى اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه ستكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط، ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين.
القدس
دونالد ترامب
مجلس النواب
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