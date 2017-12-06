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بورصة وشركات
الرقابة المالية تخطر سامكريت مصر بضرورة عقد عمومية للأسهم الممتازة
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 06:49 م
سامكريت مصر - مهندسون و مقاولون 66
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سامكريت مصر - مهندسون و مقاولون 66
رجب عزالدين
طالبت هيئة الرقابة المالية شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون بعقد عمومية لمناقشة زيادة أرسمال الماب بالأسهم الممتازة.
وقالت الهيئة فى بيان للبورصة إنها خاطبت الشركة اليوم الأربعاء بضرورة الالتزام بما تقضى به المادة 35 من القانون رقم 159لسنة 1981 .
وتنصف المادة المذكورة على أنه لايجوز زيادة رأس المال باسهم ممتازة إلا إذا كان النظام ينص بذلك، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية .
وقالت الهيئة إن إصدار أسهم ممتازة بزيادة رأس المال يتطلب عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار الزيادة بأسهم ممتازة وفقا للمادة المشار اليها وذلك حتى يتسنى استكمال الدراسة والموافقة على نشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب.
وأبدت الهيئة موافقة فى 4 ديسمبر الجارى على نشر الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر من 161.460 مليون جنيه الى 230.460 مليون جنيه بزيادة 69 مليون جنيه
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