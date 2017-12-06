السائحين الألمان

محمود محسن



ارتفعت أعداد السائحين القادمين من جميع دول العالم خلال شهر أكتوبر الماضي عن مثيله من العام الماضي بنسبة 63.2%، حيث بلغت أعداد السياح في أكتوبر 2017، 826 ألفا، بينما في 2016 (في نفس الشهر) بلغت 506.2.



وتجدر الإشارة إلى أن أعداد السائحين في أكتوبر 2017 ارتفعت بنسبة 12.7% عن سبتمبر الذي سجل 732.7 ألف سائح.



وأوضح الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من كل دول العالم بلغ 826 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بعدد 732.7 ألف سائح لشهر سبتمبر 2017 بنسبة زيادة قدرها 12.7%، مقابل 506.2 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 63.2%، وكانت أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفادا بنسبة 38.5%، ويليها أوروبا الشرقية بنسبة 25.1%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 18.7%، ثم أفريقيا بنسبة 6.8%.



وبالمقارنة بشهر أكتوبر 2016، كانت الزيادة في عدد السائحين الوافدين 319.8 ألف سائح بنسبة 63.2%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.



ولفت الجهار المركزي إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 769.3 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بعدد 763.4 ألف سائح لشهر سبتمبر 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8%، مقابل 486.8 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 58%. الجدير بالذكر أن أوروبا الغربية كان لها النصيب الأكبر في عدد السائحين المغادرين بنسبة 38.6%، ويليها أوروبا الشرقية بنسبة 24.4%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 19.9%، ثم أفريقيا بنسبة 5.9%.



وبالمقارنة بشهر أكتوبر 2016، كانت الزيادة في عدد السائحين المغادرين 282.5 ألف سائح بنسبة 58%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، ويليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.



وأضاف الجهار المركزي أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 8.1 مليون ليلة خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بعدد 9.6 مليون ليلة لشهر سبتمبر 2017 بنسبة انخفاض قدرها 15.3%، مقابل 3.3 مليون ليلة خلال شهر أكتوبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 146.1%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 34.5%، ويليها الشرق الأوسط بنسبة 26.5%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 19%، ثم أفريقيا بنسبة 9.2%.



وبالمقارنة بشهر أكتوبر 2016 كانت الزيادة في عدد الليالي السياحية 4.8 مليون ليلة بنسبة 146.1%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، ويليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.



ويشير الجهار المركزي إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 337.2 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بعدد 280.3 ألف سائح.