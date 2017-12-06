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اقتصاد وأسواق
سلسلة وول مارت ستورز تعدل اسمها
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 06:26 م
سلسلة متاجر وول مارت
أخر الأخبار
سلسلة متاجر وول مارت
إعداد– عبد الغفور أحمد محسن
تخلت سلسلة متاجر "وول مارت ستورز" Wal-Mart Stores الشهيرة، عن الشكل الذي ميّز اسمها القانوني لأكثر من 48 عامًا؛ حتى تتوافق مع التوجه الجديد للشركة نحو التسويق الإلكتروني على الإنترنت، وفقًا لموقع سي إن بي سي الاقتصادي.
وبحسب التعديل الجديد ستحذف الشركة الفاصل بين كلمتي Wal وMart لتصبح Walmart مع حذف كلمة Stores التي تعني متاجر، في إشارة إلى أن التسويق لم يعد مقتصرًا على سلاسل محالّها المنتشرة في العالم.
وكانت الشركة قد استثمرت، خلال العام الماضي، للاستحواذ على موقع جيت دوت كوم المنافس لموقع أمازون الشهير.
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