مصر الجديدة للإسكان: حصيلة مبيعات الشهر الماضي نحو 30 مليون جنيه

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

رجب عزالدين



قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها باعت وحدات سكنية فى نوفمبر الماضى بقيمة اجمالية 29.7 مليون جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها باعت وحدات بمنطقة اسكان الشيراتون بقيمة 11.2 مليون جنيه بينما بلغت مبيعاتها بمدينتى هيلوبوليس الجديدة والعبور بقيمة اجمالية 18.4 مليون جنيه .



وبلغ إجمالى مبيعات الشركة فى أكتوبر 2017 حوالى 21.3 مليون جنيه ،حيث باعت وحدات سكنية في منطقة إسكان الشيراتون بقيمة 8.9 مليون جنيه، ووحدات بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 12.4 مليون جنيه.



وفى سبتمبر باعت الشركة وحدات سكنية بالمدينتين السابقتين بقيمة اجمالية 68.4 مليون جنيه



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 348.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 400 مليون جنيه خلال العام السابق.