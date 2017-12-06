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سيـــاســة
محلب يتابع التوجيه الرئاسي بتطهير بحيرة المنزلة
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 05:17 م
محلب
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محلب
أماني العزازي
تفقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لتطهير بحيرة المنزلة.
واستمع "محلب" ومستشار الرئيس، من المسؤولين عن عملية التطهير على حجم العمل الجاري بالبحيرة وما وصلت إليه أعمال التطهير وإزالة التعديات.
ومن جانبه، قال محافظ بورسعيد، إن مساحة البحيرة تبلغ حوالي 120 ألف فدان منها قرابة 80 ألف فدان تقع ضمن نطاق محافظة بورسعيد وبلغت نسبة التعديات عليها 70% من إجمالى المساحة الموجودة بالمحافظة أي ما يعادل 45 ألف فدان.
وتقوم الثروة السميكة بالتعاون مع القوات المسلحة المسئولة بأعمال تكريك و تطهير شمال الطريق الدولى بمعداتها وكراكتها.
وكان مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، يرافقه محافظ بورسعيد، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمشرف على مشروع الأنفاق، تفقدوا منطقة حفر مداخل الأنفاق العابرة أسفل قناة السويس بين ضفتيها، وذلك بمنطقة التينة جنوب بورسعيد.
وأعقب ذلك اجتماع مغلق بمبنى الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة مع الأجهزة المعنية بملف البحيرة لمناقشة الأعمال الجارية لتطوير بحيرة المنزلة وإزال الإشغالات والتعديات بها، ودراسات أوضاع الصيادين بالبحيرة وعدد من الملفات الأخرى، ثم تفقدوا الأعمال الجارية بمحور 30 يونيو.
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