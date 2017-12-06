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بورصة وشركات
مينا للاستثمار السياحي تحل نزاع جزء من أراضى جاردن سيتى
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 05:15 م
مينا للاستثمار العقاري
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مينا للاستثمار العقاري 2
رجب عزالدين
قالت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري إنها نجحت فى إعادة تفعيل التعامل على بعض الأراضى غير المطورة بمنتجع مينا جاردن سيتى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه تم تفعيل إعادة التعامل مع بعض الأراضى بتاريخ 5 ديسمبر الجارى، وعليه تم تفعيل التراخيص الخاصة بإنشاء مول تجارى وعيادات طبية.
وتابعت الشركة أن مساحة الأرض التى تمت إعادة الأعمال بها 10 آلاف متر مربع، إجمالى مساحة الأرض التى تملكها الشركة فى الوقت الحالى، وكان قد تم الإيقاف عليها وفقا للبيان.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم الشركة مينا فى صباح اليوم لحين ورود بيان من الشركة بخصوص الأراضي غير المطورة بالمنتجع ثم أعادت التداول على السهم قبل نهاية الجلسة بقليل.
كما أوقف جهاز مدينة السادس من أكتوبر أعمال الشركة ببعض الأراضي غير المطورة بمربع جاردن سيتي وذلك فى 8 أكتوبر الماضى.
وقالت الشركة فى بيان سابق للبورصة إن حجم مساحة الأراضي التي تم إيقاف الأعمال بها 21 ألف متر مربع.
ونوهت بأن القيمة الدفترية للأراضى التى تملكها الشركة داخل المنتجع وتم ايقاف الأعمال عليها، تبلغ 2.17 مليون جنيه، تمثل نحو 1% من إجمالي أصول الشركة.
كما أشارت إلى أن إجمالي القيمة الدفترية للأراضي المملوكة وغير المطورة لها 15.51 مليون جنيه، بنسبة تعادل 6.2% من إجمالي الأصول البالغة 247.62 مليون جنيه، استنادا إلى القوائم المالية الأخيرة للشركة.
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