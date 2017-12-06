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سيـــاســة
مكرم والوطنية للانتخابات تبحثان سبل مشاركة المصريين بالخارج
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 04:45 م
مكرم وابراهيم لاشين
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مكرم وابراهيم لاشين
ولاء البري
اجتمعت اليوم الأربعاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون لحث وتشجيع المصريين في الخارج على المشاركة بالعملية الإنتخابية والتعريف بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، والوقوف على كافة العقبات التي تعوق مشاركة المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات والعمل على حلها.
من جانبها أكدت وزيرة الهجرة سعي الوزارة تذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه المصريين بالخارج خلال المشاركة في العملية الانتخابية من خلال التنسيق والتعاون الدائم مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، والأخذ في الاعتبار كل ما طالب به المصريون في الخارج خلال الانتخابات السابقة والعمل على إيجاد سبل لحلها.
وأشارت مكرم خلال حديثها لوعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لرسم مستقبل هذا الوطن.
وأضافت أن الجميع سيتعاون للوقوف على العقبات التى تعوق مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات لحلها وتفاديها خلال العمليات الانتخابية المقبلة.
من جانبه أكد المستشار لاشين إبراهيم، ضرورة التعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات كونها هيئة وطنية مستقلة إداريا وماليا وفنيا ولا تخضع لاي جهة في الدولة وتم نشأتها طبقا للدستور المصري الحديث لعام 2014.
وأشار إلى لدورها القائم على الحياد والنزاهة والشفافية وفقا للمعايير الدولية.
وقال إن الهيئة بدأت منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيلها في دراسة وتحليل كافة الانتخابات السابقة وتقارير المنظمات الدولية والمحلية للوقوف على السلبيات التي شابت الانتخابات السابقة والعمل على تذليل كافة تلك المشكلات وإيجاد حلول لها.
وأضاف أن الدستور والقانون بالهيئة الوطنية للانتخابات ناط بإدارة الإستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنقابية والمحلية و إخضاع عملها لمبدأ المشروعية، وأقر أن لكل ذي شأن الحق في التظلم والطعن على قرارات الهيئة، ليشكل ذلك منحى هام من مناحي نجاح العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
من جانبه، قالت وزيرة الهجرة إنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للانتخابات على نشر الموقع الإلكتروني للهيئة
http://www.elections.eg/
، على موقع الوزارة الرسمي، وذلك لتلقي كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج وسرعة الرد والاستجابة عليها، بهدف حثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.
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