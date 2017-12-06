بوتين: سأتخذ قراري بشأن الترشح للرئاسة قريبا

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رويترز



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنه سيقرر قريبا جدا إن كان سيترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل وإنه سيضع في اعتباره معدلات التأييد الشعبي له.



وخلال مناسبة في موسكو سأل بوتين الحضور إن كانوا يدعمون ترشحه في انتخابات مارس فردوا ”نعم“ وسط تصفيق حاد.