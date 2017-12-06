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اقتصاد وأسواق

شعبة الأدوات المنزلية تهدد الجمارك بهذا الإجراء

فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية
فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية
فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية

بمقاضاة من يعتدى على المستوردين بالسب والقذف
دعاء حسني


وصف  فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية القرارات الجمركية المعوقة للإستيراد علي مدار عامين بأنها "اغتيال للمستوردين". 


وأضاف الطحاوي ، خلال الاجتماع الذى تعقده الشعبة الأن بمقر الغرفة ، أنه يتم رفض فواتير كثيرة من مصلحة الجمارك اعتراض على الأسعار ويتم وضع أسعار اخرى بتقييم  الجمارك بدون اي وجه حق


وأشار إلى أن هذا يؤدي إلى وصف المستوردين بأنهم متهربين من الجمارك والضرائب، وأنهم الأكثر  إستفادة وهذا غير صحيح.


وهدد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية ممثلي الجمارك  بإتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يتعدى بالسب والقذف على المستوردين. 

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق فوري من الجمارك 

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