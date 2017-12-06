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سيـــاســة
تأهب أمني إسرائيلي قبيل تصريحات ترامب بشأن القدس
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 03:54 م
الجيش الإسرائيلي
أخر الأخبار
الجيش الإسرائيلي
على عبد الجواد
تستعد إسرائيل أمنيا لاحتمال اندلاع أعمال شغب فى الضفة الغربية في أعقاب تصريحات ترامب حول القدس، استعدادا لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى من المتوقع أن يعلن عن اعترافه رسميا بالقدس عاصمة إسرائيل
وبدأت إسرائيل تستعد لاحتمال أعمال عنف ومناوشات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي خلال جلسة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال تعليمات إلى عدة وحدات عسكرية أن تكون على أهبة الاستعداد في حالة اندلاع أعمال شغب في الضفة الغربية وغزة.
وأشار موقع "هامكور" الإسرائيلي إلي إعلان حماس عن يوم غضب في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية. وبدأت تعزز حملات تسويقية في شبكات التواصل الاجتماعي تشجع فيها الشبان الفلسطينيين على المشاركة في أعمال الشغب والمواجهات احتجاجا على سياسة ترامب.علي حد وصفه.
ومن المتوقع أن يعلن ترامب أنه للمرة الأولى منذ إقامة إسرائيلاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن تأجيل موعد نقل السفارة بشكل فعلي مرة أخرى.
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