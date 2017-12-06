EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الخارجية: الجلسة الحقوقية بالكونجرس عن مصر ستكون غير محايدة
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 03:49 م
الكونجرس الأمريكي
أخر الأخبار
الكونجرس الأمريكي
خاص
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن لجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان" غير الرسمية في الكونجرس الأمريكي، من المتوقع أن تكون جلسة استماعها عن حقوق الإنسان بمصر حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد للأوضاع لاسيما مع تعمد المنظمين قصر الدعوة على قائمة شهود من النشطاء والمحللين الأمريكيين المعروف عنهم مواقفهم المناوئة للحكومة المصرية
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعقيباً على جلسة الاستماع المقرر عقدها اليوم بلجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان"، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة 25 يناير
وأشار أبو زيد إلى أن المنهج والأسلوب الذي تم إتباعهما في الإعداد لهذه الجلسة انحرفا بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات التى عادة ما تحرص على عرض كافة الآراء بشكل متوازن من خلال مشاركة شخصيات تتمتع باتجاهات مختلفة ومتنوعة، الأمر الذى يجعلنا نتوقع عدم حيادية تلك الجلسة وخلاصاتها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه هناك محاولات متكررة للسفارة المصرية في واشنطن، على مدار الأسبوعين الماضيين، وقبل الإعلان الرسمي عن عقد الجلسة، لحث اللجنة على إضفاء طابع حيادى على المناقشات من خلال دعوة شخصيات تتمتع باتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته
وتابع " أصر المنظمون على توجيه الدعوة لمتحدثين معروف عنهم تحيزهم المطلق ضد الحكومة المصرية. وقد حرصت السفارة المصرية في واشنطن خلال اتصالاتها الدائمة والمستمرة مع قيادات وأعضاء اللجان المختلفة فى الكونجرس بمجلسيه، لاسيما خلال الأيام الأخيرة، على إبراز الصورة الحقيقية لطبيعة الأوضاع فى مصر، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن السفارة قامت بتوزيع ورقة تعريفية تستعرض مختلف أوجه التقدم في التجربة الديمقراطية في مصر على مدار السنوات الأربع الأخيرة، والرد على المزاعم التي يتم ترويجها في هذا الشأن.
وتساءل المتحدث باسم الخارجية عن "المغزى وراء عقد هذه الجلسة بعد أيام من وقوع الاعتداء الإرهابي الآثم على مسجد الروضة الذى أودى بحياة المئات من الأبرياء"
وأشار إلى أن سفارة مصر في واشنطن- بناء على توجيهات السيد وزير الخارجية- طالبت أعضاء اللجنة المشار إليها بأهمية الانتباه لطبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها مصر في هذه المرحلة نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليمياً، ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة
وأوضح أن الأمر يقتضى مراعاة التوازن في تقييم الأوضاع الداخلية في مصر، وتفهم الطبيعة الخاصة والمتشعبة للعلاقات المصرية الأمريكية، والإسهام بإيجابية في ضخ روح جديدة فى تلك العلاقات، لاسيما في المرحلة الحالية التى تواجه فيها منطقة الشرق الأوسط تحديات جسام تتطلب بناء شراكات قوية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتقوى من الجبهة الدولية المواجهة للإرهاب الذي يهدد دول الشرق الأوسط والعالم بآسره.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا