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سيـــاســة
وزيرة الهجرة تتواصل مع زوجة المواطن المعتدى عليه بالكويت
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 03:19 م
نبيلة مكرم 1
أخر الأخبار
نبيلة مكرم 1
مكرم: ألتقي غدا وزيرة العمل والشئون الاجتماعية الكويتية لبحث كل حقوقه القانونية
ولاء البري
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع زوجة المواطن المصري المصاب في الكويت للاطمئنان على حالته الصحية وللإعراب عن مساندة الوزارة للأسرة، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم فى هذا الشأن.
وأكدت زوجة الشاب المصري وحيد الرفاعي، أنه يعمل مندوبا للمبيعات بالكويت منذ ١١ عاما، وأن إقامته رسمية، وليس له تأمين صحي،
وطمأنتها وزيرة الهجرة أنها ستقابلها غدا بالكويت عقب لقائها وزيرة العمل والشئون الاجتماعية بالكويت، لبحث كل حقوقه القانونية.
وتتوجه غدا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الكويت للاطمئنان على المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطن كويتي، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على سفر الوزيرة لمتابعة تفاصيل الحادث والاطمئنان علي الشاب.
وفور إطلاع مكرم على فيديو الاعتداء على وحيد محمود الرفاعي حسن، من محافظة الإسكندرية، ويعمل بأحد المتاجر بالكويت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت بالسفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت الشقيقة، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بمصر لمتابعة حادث الاعتداء.
من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية ضد المصريين، مؤكدة أنها لن تؤثر على طبيعة العلاقات الطيبة بين الشعبين، مشيرة الى وجود الآلاف من المصريين العاملين بالكويت يتمتعون بعلاقات طيبة في بلدهم الثاني.
واطمأنت مكرم خلال اتصال هاتفي بسفير مصر بالكويت على حالة الشاب المصري وحيد محمود، وأكدت أن وزارة الهجرة تتابع عن كثب وقائع الحادث مع السلطات الكويتية.
الكويت
وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
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