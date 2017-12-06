كيان – سيات تطلق ليون الجديدة بمحرك 1.2 لتر

السيارة سيات ليون Face Lift المنتمية لفئة الكروس أوفر

شريف عيسى



أعلنت كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات والمستورد الحصرى الجديد لسكودا، عن طرح سيات ليون Face Lift المنتمية لفئة الكروس أوفر بمحرك TSI سعة 1.2 لتر، بدلاً من 1.6 لتر، بقيمة 375 ألف جنيه، لفئة Style plus.



وكانت كيان – سيات قد أعلنت خلال مايو من العام الحالى عن طرح النسخة المعدلة من ليون بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 110 حصان، بعزم دوران 115 نيوتن / متر، وناقل حركة سداسى السرعات، والذى يمكنها من التسارع من وضع السكون وحتى 100 كم / الساعة فى غضون 11.4 ثانية، فيما تقدر سرعتها القصوى بحوالى 185 كم / الساعة.



وتوافرت سيات على مدار الشهور الماضية بثلاث فئات، حيث يبلغ سعر فئة Reference ، 315 ألف جنيه، فيما سعرت كيان ايجيبت فئة Style، ليكون بـ 355 ألف جنيه، أما فئة Style Plus فسعرها 385 ألفا.



وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي، تمكنت كيان – سيات من استيراد 566 سيارة من طرازات العلامة الإسبانية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن منفذ إسكندرية الجمركى.