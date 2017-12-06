تجديد حبس 236 مشجعًا زملكاويًا 15 يومًا بأحداث برج العرب

الزمالك يواصل صحوته بتخطى عقبة بتروجت

إيمان عوف



قال محمد حافظ المحامي الحقوقي، إن المحكمة العسكرية قررت تجديد حبس 236 مشجعا زملكاويا 15 يوما على ذمة التحقيق، في اتهامهم بالتعدي على المنشآت العامة وإتلاف مؤسسات حكومية، وتكوين جماعة بالمخالفة للقانون.



وذلك في القضية ٩٩٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثاني، والمتهم فيها ٢٣٥ شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، إلى النيابة العسكرية، للتحقيق معهم في أحداث «برج العرب».



كانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض على 235 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، لقيامهم بأعمال عنف وشغب وتكسير المدرجات باستاد برج العرب بالإسكندرية.



وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي نسبت لهم تهم «تكسير الاستاد، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أفكار الأولتراس، وارتداء تي شيرتات مدون عليها 20 شهيدًا»، وأصدرت القرار السابق.









