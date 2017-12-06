مباشر: البورصة المصرية تتصدر أسواق المنطقة

والجنيه ثابت رغم ضعف الدولار





منى عبدالباري

بينما واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها خلال شهر نوفمبر الماضي لتأتي ضمن قائمة الأسواق الأعلى ارتفاعا، لم تحرز العملة المحلية أي ارتفاعات جديدة رغم الضعف المسيطر على العملة الأمريكية.

وقال تقرير حديث لمركز أبحاث مباشر إنترناشيونال إنه رغم ضعف الدولار الأمريكي في نوفمبر الماضي، لم يشهد سعر العملة المحلية أي تحسن، حيث ظلت محتفظة بنفس مكاسبها المحققة منذ بداية العام بواقع 2.54%.

ووفقا لمؤشر DXY الذي يقيس سعر العملة الأمريكية أمام سلة العملات العالمية، فقط تحول الدولار للمنطقة السلبية بتراجع 6.1% في نوفمبر، مقارنة بارتفاع 6.1% في أكتوبر .

وفي المقابل قال التقرير إن البورصة المصرية واصلت تصدرها لقائمة الأسواق الرابحة بارتفاع نسبته نحو 21% خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام الحالي، مدعومة بأنباء عن تدفق الاكتتابات الجديدة، في ضوء إعلان شركة NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي طرح 30 شركة عامة خلال العامين المقبلين.

وأحرزت البورصة مكاسب منذ بداية العام الحالي نسبتها 22% بالدولار الأمريكى، كما حققت صعود نسبته 1.4% في نوفمبر الماضي، بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم الكبرى، و التي دفعت مؤشر السوق الرئيسي EGX30 لصعود نسبته 1.7%.

وتصدرت شركة أورنج مصر قائمىة الشركات الأعلى أداءا في نوفمبر بصعود 108.9%، تلاه سهم الشمس للإسكان والتعمير مرتفعا 54.7%، ثم سهم مطاحن مصر العليا بارتفاع 38.4%، وفي المقابل تصدر سهم العربية للاستثمارات أكثر الأسهم خسائرة بـ 22.9% على خلفية سحب شركة بيحو العالمية توكيلها من الشركة، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية.

وأنهت جميع قطاعات البورصة شهر نوفمبر الماضي على مكاسب بقيادة قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية رابحا نحو 13.7%، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بصعود 11.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 7.7%، فيما تجاهلت الأرباح والمكاسب قطاعات السياحة والترفيه والبنوك ومواد البناء.

وسجلت مشتريات الأجانب منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر نحو 6 مليارات جنيه، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين العرب أيضا، بينما اتجه المستثمرون المحليون نحو البيع بقوة.

وسجلت مشتريات الأجانب في نوفمبر ما قيمته 67 مليون جنيه، بنصيب نسبته 18.4% من التعاملات، كما سجل العرب صافي شراء نسبته 39 مليون جنيه بنسبة 10% من التعاملات، بينما اتجه المصريين للبيع بنحو 71% من التعاملات متجهين للبيع بواقع 1.06 مليار جنيه.