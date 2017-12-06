EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
الإسكندرية تطرح مناقصة عامة لإزالة 350 نخلة ميتة
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 02:10 م
النخل يموت - أرشيفية
أخر الأخبار
النخل يموت - أرشيفية
مها يونس
طرحت محافظة الإسكندرية مناقصة عامة اليوم الأربعاء لعملية إزالة عدد "350" نخلة من النخل الميت والتالف، والمُعرض للسقوط، للتخلص منه ومن مخالفاته على مستوى المحافظة، وفق بيان.
وتشمل هذه المناقصة نوعية هذا النخل بالأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب، على أن تتم المناقصة بجلسة 17 ديسمبر الجاري.
وعلى صعيد ذات صالة قامت محافظة الإسكندرية مؤخراً بزراعة أشجار البوانسيانا بمداخل كوبرى كليوباترا طريق الحرية، وزراعة أشجار الفيكس بالجور الخالية بطريق الحرية ورفع وتقليم النخيل العشوائي، وذلك لزيادة المسطحات الخضراء لتكون متنفسا ترفيهيا يخدم مواطني المحافظة وزائريها.
كما قامت المحافظة بزراعة ٥٠ من شجيرات الدودونيا وتقليم الأشجار بحدائق غرب الإسكندرية أمام مجمع التبريد بطريق القباري السريع، واستكمال زراعة الستارة الخارجية للحديقة بعدد ٥٠ من شجيرات الدودونيا وقص النجيلة ورفع ناتج التقليم والنظافة وأعمال الري بالحديقة، كما تم تقليم الشجيرات والأحواض وقص النجيلة بحديقة مرور غرب بجانب كوبري التاريخ.
ومن جانبه شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية علي جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء و إدارة تشجير وتجميل المدينة بتكثيف أعمالها خلال الفترة الحالية لإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها عاصمة للجمال، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بتجميل وتشجير الشوارع لتكون متنفسا حضارياً.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا