بمواجهة الجزيرة وأوكلاند.. مونديال الأندية ينطلق اليوم

ريال مدريد المرشح الأبرز للفوز بالكأس للمرة الثانية على التوالي





على المصري:

تنطلق اليوم الأربعاء، بطولة كأس العالم للأندية، في نسختها رقم 14 في ضيافة دولة الإمارات، وتستمر حتى 16 ديسمبر الجارى، بمواجهة الجزيرة الإماراتى وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ستاد هزاع بن زايد فى مدينة العين، ويدير اللقاء الحكم السنغالي ديدهيو مالانج، ويعاونه مواطناه كاماراد جبريل وسامبا الحجي.

ويشارك فى البطولة، ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب" وجريميو البرازيلي وأوراوا الياباني والوداد البيضاوى المغربي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي "صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات المشاركة فى البطولة، 9 مرات" وباتشوكا المكسيكي، بجانب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي مع أبطال القارات الست.

وستشهد النسخة التي ستنطلق في الإمارات اليوم، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ويعد هذا الأمر بمثابة اختبار جديد لكي تعمل المنظومة بشكل صحيح في كأس العالم "روسيا 2018"، العام المقبل، علما بأن نسخة العام الماضى، شهدت استخدام هذه التقنية ليصبح أول بطولة تابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تعتمد عليها.

وستقام مباريات البطولة الثمانية على ملعبين، هما مدينة زايد الرياضية في إمارة أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وهي تابعة أيضا لإمارة أبوظبي، وتبعد عن إمارة أبوظبي حوالي 140 كيلومترا، وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تقام البطولة فيها بالإمارات، بعد 2009 و2010.

وكشف عن الشعار الرسمي للبطولة، وتم استلهامه من الشكل الفريد للكأس الذهبية للبطولة، وكذلك من التاريخ الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثقافتها وإرثها الغنيين، أما الكرة المميزة الموجودة أعلى الشعار، فتم رسمها باستخدام جماليات الخط العربي وتعني كلمة "الإمارات"، وترمز للقوة الموحدة التي تشبه شغف الدولة بالساحرة المستديرة.

ويلتقي الفائز من الجزيرة، وأوكلاند مع أوراوا ريد دياموندز الياباني "بطل آسيا"، في الدور الثاني، ويلتقي الفائز منهما رمع يال مدريد "حامل اللقب"، بطل أوروبا، في نصف النهائي، فيما يلتقي الوداد المغربي "بطل أفريقيا"، مع باتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية"، في المباراة الثانية من ربع النهائي، ويلتقي الفائز منهما، مع جريميو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية"، في نصف النهائي.

والمثير فى الأمر، أن جميع الفرق السبعة المشاركة في مونديال الأندية، رغم تتويجها باللقب القاري، إلا أنها لا تحتل الصدارة في البطولة المحلية فى بلادها، ولا يختلف الحال بالنسبة للجزيرة الإماراتي الذي يستضيف البطولة.

تواجد ثنائى عربى وتفوق آسيوى

وتضم البطولة للمرة السادسة فى تاريخها، فريقين عربيين، هما الوداد البيضاوي المغربي، بطل دورى أبطال أفريقيا، والجزيرة الإماراتي، بصفته حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث يتم اختيار بطل النسخة الأخيرة من الدورى، الذى يستضيف البطولة، ويسعى الفريقان لتقديم مشاركة مميزة، مع أول ظهور لهما بالمونديال، لتدعيم النجاحات العربية، في هذه البطولة.

آخر عهد العرب مع البطولة يعود لسنة 2014، التي عرفت مشاركة المغرب التطواني، ووفاق سطيف الجزائري، فاحتل الأول المركز الأخير، بعد سقوطه في مباراة السد القطرى، فيما تمكن نظيره الجزائري من احتلال المركز الخامس.

ولم يعرف العرب، طريق الغياب عن مونديال الأندية، سوى في نسختي اليابان 2015، و2016، فيما تواجدوا في 11 نسخة على التوالي قبل ذلك، وتمكن بعضهم من الإبهار، وتحدي كبار القارة العجوز وأمريكا الجنوبية، وأفضل المشاركات العربية على الإطلاق كانت سنة 2013، حينما تمكن الرجاء البيضاوي المغربي من تحقيق المفاجأة، وبلوغ النهائي التاريخي أمام بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يخسر 0-2.

وحفلت النسخ الماضية من البطولة، بمواجهات معتادة بين أبطال القارات المختلفة، ولكن لصدام ممثلي آسيا وأفريقيا، طعم أخر، وشهد مونديال الأندية، 12 مواجهة بين القارتين، تفوقت فرق القارة الصفراء في 10 منها، مقابل 2 فقط لأبناء أفريقيا.

مستقبل غامض للبطولة

وازداد الجدل حول مستقبل مونديال الأندية، في ظل حركة تغييرات شاملة يقودها السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في الفترة الأخيرة، ومنذ بداية عهده على العديد من المحافل الدولية، بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي "يويفا"، إقامة كأس العالم للأندية من قبل كل عامين، مع رفع عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقًا من أجل بطولة أكثر إثارة.

في الوقت الذي طالبت أصوات داخل مجلس الاتحاد الدولي، بإقامة البطولة بداية من عام 2021، وتقام في شهر يونيو بمشاركة 24 فريقاً من قارات العالم وسيشارك في البطولة، وفق الصيغة الجديدة ، 12 نادياً من قارة أوروبا، و 5 فرق أمريكا الجنوبية، و 2 من إفريقيا، و2 من آسيا، و2 من أمريكا الشمالية، وفريق واحد من البلد المستضيف، مع السعي لإيجاد حل لممثل قارة أوقيانوسيا.

ويقف رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي، حجر عثرة في طريق هذا الاقتراح، مطالباً بإراحة اللاعبين بدلاً من إرهاقهم في بطولة جديدة، ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الدولي، في مناقشاته خلال اجتماع مارس المقبل ملف كأس العالم للأندية في ظل التعرف على رأي الرعاة بجانب مسؤولي التطوير.

ويبدو توزيع الفرق المشاركة في النسخة المنتظرة للمونديال بمشاركة 24 فريقًا، أمراً يمثل أزمة حادة في وجه التعديلات ليصبح مستقبل البطولة غامضاً، وسبق أن تعرضت البطولة لهزة قوية بعد إقامة نسختها الأولى عام 2000، وتوقفها بعد ذلك لمدة 5 أعوام لأسباب تتعلق بحقوق الرعاية والتمويل قبل عودتها في عام 2005.

حكام البطولة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن اختيار 6 أطقم تحكيمية للمشاركة فى إدارة لقاءات مونديال الأندية، كما تم اختيار 8 حكام، سيتم الاستعانة بهم، كمساعدين لحكم الفيديو، واُختير الألماني فيليكس بريش، وطاقمه كممثلين للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، والمكسيكي سيزار أرتورو راموس وطاقمه كممثلين لاتحاد أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي "كونكاكاف"، وتم اختيار البرازيلي ساندرو ريتشي، وطاقمه كممثلين لاتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، وسيكون الطاقم الذي يقوده ماثيو كونجر، ممثلًا لاتحاد الأوقيانوس، والأوزبكي رافشان إيرماتوف كممثل للاتحاد الآسيوي، أما القارة الأفريقية فسيمثلها الطاقم السنغالي بقيادة مالانج دييدهيو.

بينما وقع اختيار الفيفا، على كل من الألماني فيليكس زفاير، والفرنسي كليمينت توربين، والبرتغالي أرتور دياز، والأرجنتيني ماورو فيخيلانو، والبرازيلي ويلتون سامبايو، والأوروجوائي أندريس كونها، والأمريكي مارك جيجر، والقطري عبد الرحمن الجاسم كمساعدين لحكم الفيديو.