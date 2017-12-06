EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
الإسكندرية تواجه الأمطار وتغلق ميناءين بينهما الدخيلة
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 01:53 م
أمطار اسكندرية
أخر الأخبار
أمطار اسكندرية
مها يونس
تشهد الإسكندرية منذ صباح اليوم الأربعاء هطول أمطار مُتقطعة على أغلب مناطق الثغر تسببت في إحداث موجة صقيع صاحبتها رياح شديدة ، مُحملة برزاز البحر بالمناطق المُطلة على الكورنيش، والمُقرر إستمرارها بحسب هيئة الأرصاد الجوية حتى الجمعة المُقبلة.
رصدت "المال" بعض مناطق غرب وشرق الإسكندرية التي تعرضت للأمطار الشديدة صباحاً، وتبين عدم وجود غرق للشوارع التي تعتبر مناطق ساخنة والمُعرضة للغرق لإنخفاض منسوبها ، كان أبرزها منطقة مصطفى كامل أمام فندق آزور شرق المحافظة، مدخل البيطاش بمنطقة العجمي، منطقة وادي القمر غرب المحافظة، ومنطقة المنشية وسط الإسكندرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه وفقاً لنتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية هناك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ما بين خفيفة ومتوسطة، وذلك خلال الفترة من اليوم ٦ ديسمبر وحتي ٨ ديسمبر.
وتابع "سلطان" أنه وفقاً للنماذج فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تتراوح بين 1 إلى 5 مم على السواحل الشمالية وتقل كلما اتجهنا للداخل على الوجة البحرى ، موضحاً أن التوقعات تُشير إلى عدم سقوط أمطار يوم الجمعة المُقبلة ولكنها تتأثر بموجة الصقيع الراهنة.
ومن ناحية أخرى قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإغلاق بوغازي الدخيلة والإسكندرية اليوم، أمام حركة الملاحة نتيجة سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس غير المُنتظمة التي تشهدها الإسكندرية، وذلك منعاً للإصطدام السفن ببعضها أو بأرصفة الموانئ.
وكانت الإسكندرية شهدت خلال اليومين الماضيين نزول شبورة مائية على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى لليومين، نتج عنها غلق الطريق الصحرواي القاهرة – الإسكندرية والطريق الزراعي، بدءاً من الثانية عشر صباحاً وحتى العاشرة من صباح اليوم التالي، وعلى الرغم من ذلك تعرض الطريق لوقوع أكثر من حادثة أودت بحياة 6 مواطنين وعشرات المُصابين وذلك بالكيلو 47.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا