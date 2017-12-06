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سيـــاســة
برلماني: إقرار قانون ذوى الإعاقة تاريخي
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 01:42 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
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النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسين فواز
أثني الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب علي الجهد المبذول من قبل وزارة التضامن الإجتماعي والبرلمان للوصول بقانون ذوي الإعاقة إلى هذا الشكل الذي أخذ في الإعتبار كل الملاحظات والطلبات ليتناسب مع أبنائنا من هذة الشريحة من المجتمع التي نكن لها كل تقدير وإعتزاز .
وأكد "فؤاد" أن الحوار المجتمعي الكبير وقوة وإصرار ذوي الإعاقة علي إثبات ذاتهم والمطالبة بحقوقهم هي التي سمحت للقانون بأن يخرج بهذا الشكل، ليأكد علي حقوق كثيرة للمعاقين تهيئ البيئة المناسبة لهم لممارسة حقوقهم في جميع المجالات.
وقال "فؤاد" أن القانون الحالي سيمكن ذوي الإعاقة من الإندماج في المجتمع وسيقضي علي التهميش الذي تعرضوا اليه خلال الفترات الماضية، كما أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية والإتفاقيات الدولية
واستدرك :"لكن هذا ليست نهاية المطاف لأن تفعيل مواد هذا القانون تتطلب تكاتف الجميع ليحقق الهدف المنشود منه".
وتوجه "فؤاد" بالشكر للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والدكتورة هبة هجرس والمشاركة المتميزة للنائبة الوفدية مها شعبان علي مشروعات القوانين التي ساهمت في خروج قانون ذوي الإعاقة بهذا الشكل اللائق.
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