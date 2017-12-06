الجامعة العربية: اجتماع وزاري طارئ السبت لبحث أحداث القدس

الجامعة العربية

خالد بدر الدين



أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأربعاء، أن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت المقبل بناء على طلب من فلسطين أيده الأردن لبحث اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وذكرت الوكالة أن الاجتماع سيناقش بحث التحركات العربية الواجبة إزاء هذا التغير المحتمل في الموقف الأمريكي الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.



ومن ناحية أخرى قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في أسطنبول 13 ديسمبر المقبل لتنسيق الرد على قرار الولايات المتحدة المزمع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وذكرت وكالة بلومبرج أن الرئيس التركى أعلن أنه سيقطع علاقات تركيا مع إسرائيل إذا أكد ترامب اليوم أن القدس عاصمة لإسرائيل وسينقل السفارة الأمريكية إليها.











