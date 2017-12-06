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رياضة
لاعبو المؤسسات العسكرية أبطال من ذهب
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 01:13 م
لاعبو المؤسسة العسكرية أبطال من ذهب
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لاعبو المؤسسة العسكرية أبطال من ذهب
حققوا 116 ميدالية في البطولات المحلية والقارية
بدور إبراهيم
حقق لاعبى ولاعبات الاندية والمؤسسات الرياضية العسكرية بالقوات المسلحة العديد من الإنجازات التاريخية علي المستويين الاقليمي والدولي خلال عام 2017 .
وتوجت بالانجاز التاريخي للرياضة المصرية بحصول لاعبي المؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية محمد إيهاب وسارة سمير علي 4 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت مؤخرا بالولايات المتحدة الامريكية متفوقين علي 328 لاعبا ولاعبة يمثلون 51 دولة من مختلف دول العالم .
وياتي هذا الإنجاز الكبير امتدادا لسلسلة من الانجازات الرياضة المصرية علي الصعيدين الاقليمي والدولي استطاع خلالها لاعبو المؤسسة العسكرية خلال عام 2017 رفع علم مصر وسط المحافل العالمية
وحقق لاعبوا المؤسسات العسكريه 12 ميداليات ذهبية و 6 فضيات و 4 برونزيات في 8 لعبات فردية خلال 12 بطولة للعالم.
وعلي الصعيد القاري حقق لاعبوا القوات المسلحة 64 ميدالية ذهبية و16 فضية و14 برونزية في 9 لعبات ضمن 11 بطولة إفريقية .
** إنجازات
ففي رياضة الجمباز سطر اللاعب علي أبو القاسم إنجازا جديدا بحصوله علي ذهبيه بطولة العالم للكبار ببلغاريا في سبتمبر الماضي، وسجلت حركه باسمه.
كما حققت اللاعبه فرح أحمد محمود ميداليتين أحدهما فضية والأخري برونزية في نفس البطولة.
وفي الكاراتيه حقق اللاعبان أحمد سعيد شحاته ومالك جمعه سلامة ميداليتين ذهبيتين في بطوله العالم بالمغرب.
وحصلت اللاعبه ندي سيد عبد اللطيف علي الميدالية الفضية في نفس البطولة التي أقيمت في أبريل الماضي.
وفي التايكوندو حققت اللاعبه تقي رمضان برونزية بطولة العالم للناشئين بشرم الشيخ خلال أغسطس الماضي ، كما حقق اللاعب حسن حسن محمد الميداليه البرونزية في بطوله العالم للمصارعة بفنلندا في أغسطس .
وفي الخماسي الحديث حققت اللاعبة سندس طارق ميدالية فضية في بطولة العالم للكبار في أغسطس الماضي بالقاهرة.
كما حقق اللاعب اسلام حامد ميداليتين أحدهما ذهبية والأخري فضية ببطولة العالم بالقاهرة في مارس، وحصد اللاعب مهند طارق ميداليتين ذهبيتين وفضية للاعبة سلمي ايمن في بطولة العالم بالتشيك في فبراير الماضي.
كما رفع المنتخب العسكرى العلم المصرى للمرة الثالثة على التولى فى بطولات العالم العسكرية للخماسي الحديث بالحصول على كأس المركز الثانى فى بولندا عام 2017 ، بعد بطولة ألمانيا عام 2016 والتي حصل فيها علي 4 ميداليات منهم ذهبيتان وفضية وبرونزية ، ودورة الألعاب الأوليمبية العسكرية بكوريا الجنوبية عام 2015 بحصوله علي ميدالية فضية واخري برونزية .
** إفريقيا
وعلي صعيد البطولات الإفريقيه توج لاعبوا المؤسسة الرياضية العسكرية الذين يمثلون القوام الرئيسي للمنتخبات المصرية ، بعدد 14 ميدالية ذهبية في بطولة الافريقية للكبار التي أقيمت بموريشيوس في يوليو الماضي بواقع ثلاث ميداليات ذهبية لكل من الاعبين شيماء احمد خلف ودينا السيد بركات واحمد محمد عبد العزيز .
بجانب ميداليتين للاعب رجب عبد الحي سعد ، و 11 ميدالية ذهبية وفضيتين في رياضة المصارعة بالبطولة الافريقية المقامة بالمغرب في مايو الماضي حققها اللاعبين ابراهيم محمود حامد ، عبد اللطيف محمد عبداللطيف ، محمد مصطفي احمد ، ابو حليمه محمد السعيد ، محمد ابراهيم السيد ، احمد حسن علي ، محمود سعيد أحمد ، سامي حمدي امين وندي مدني عاشور.
وفي الكونغ فو حصد اللاعبان احمد حسن عبدالسلام ، هاجر محمد السيد علي 8 ميداليات ذهبية بالبطولة الافريقية ببنين ، كذلك عمرو ابراهيم عبدالرحمن الذي حقق 3 ذهبيات وفضية ، فيما حصل كلا من محمد خالد مصيلحي ، ايمن جلال فتحي وهاجر رجب علي 3 ذهبيات في البطولة نفسها.
وفي البطولة الإفريقية للجودو بالقاهرة استطاع اللاعبون محمد علي عبد العال ، محمود حسني شعبان الحصول علي ذهبيتين ، وثلاث فضيات لكل من رمضان درويش رمضان ، جاسر محمد مصطفي ، محمد ناصر حلبي ، فيما حققت اللاعبتان افنان محمد ياقوت وسلمي محمد مصطفي ميداليتين برونزيتين في نفس البطوله.
وفي الملاكمة حقق اللاعبان حسام حسين بكر واسلام احمد الجدني فضيتين ووليد سعيد صديق برونزية البطولة الافريقية بالكونغو برازفيل في يونيو ، وفي الدراجات حققت اللاعبة ابتسام زايد ثلاث ذهبيات بالبطولة الافريقية للمضمار بجنوب افريقيا وحققت اللاعبة دينا محمد رشوان الميدالية الفضية لنفس البطولة والتي اقيمت في مارس الماضي.
كما حققت اللاعبتان جيسينيا تامر علي والاء شعبان محمد ميداليتين ذهبيتين بالبطولة الافريقية للطرق التي أقيمت في فبراير الماضي بالأقصر وحققت اللاعبتان منة الله عصام ، فاطمة هجرس ميداليتين برونزيتين في نفس البطولة.
وفي الريشة الطائرة حققت اللاعبة ضحي محمد هاني تلاث ميداليات مختلفة مابين ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة أفريقيا بجنوب أفريقيا والتي أقيمت في أبريل.
كما حقق اللاعب أحمد علي عبدالمجيد ذهبية بطولة أفريقيا للناشئين بموريشيوس في أغسطس الماضي ، وفي السلاح حقق اللاعب أحمد محمد الصغير برونزية بطولة أفريقيا بالقاهرة والتي أقيمت في يونيو الماضي .
فيما حقق أبطال فريق الرماية 16 ميدالية ذهبية و 6 فضيات و 7 برونزيات لكل من اللاعبين أحمد عصمت كمال ، شيماء عبداللطيف حشاد ، حافظ محمد حافظ ، هشام رشاد ، يوسف حلمي يوسف ، منة الله حسين عبدالفتاح ، ميرنا هيثم طايع ، محمود طه ، أسامة محمد السعيد ، الزهراء شعبان معبد ، سيف الله شريف امام ، حسين سالم ، أحمد شعبان عبدالله في بطولة أفريقيا بالقاهرة والتي أقيمت في مايو الماضي .
أما إنجازات الفرق الجماعية فقد فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش بدرع الدورى العام للعام الثانى على التوالى ، والفوز ببطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2016/2017 ، والحصول على بطولة أفريقيا للاندية الأبطال موسم 2015/2016 ، كذلك حصول فريقا كرة اليد بنادى طلائع الجيش مواليد 1998 ومواليد 2002 على بطولة كأس مصر موسم 2016/2017.
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