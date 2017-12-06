مؤشر نيكي

خالد بدر الدين



هوى مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بأكثر من 2% فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء في أكبر خسارة يومية له منذ 22 مارس الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع لينزل إلى 22177 نقطة.



وتأثرت المعنويات سلبا أيضا بأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويبدأ نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة القديمة في خطوة قد تغذي العنف في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم الشركات اليابانية تكبدت أكبر خسارة لها منذ 8 شهور مع مسارعة المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح لدرجة أن قيمة المعاملات زادت إلى أكثر من 3.2 تريليون ين وهو ما يزيد 33% على المتوسط اليومي للعام الأخير بعد أن هبطت السوق عن مستوى الدعم الفني عند متوسط 25 يوما.



وانخفضت أسعار أسهم الشركات ذات الثقل على مؤشر نيكي القياسى مثل: فاست للتجزئة الذي فقد سعر سهمها 4.9% ونيتو دينكو الذي تراجع 4.4%% ليسجل مؤشر نيكي أداء أسوأ من نظيره توبكس الأوسع نطاقا الذي هبط 1.5% ليتراجع إلى 1765 نقطة.



وقال ياسو ساكوما مدير الاستثمار لدى ليبرا انفستمنتس، إن هناك مبررات عديدة للبيع في الوقت الحالي منها التوترات فى الشرق الأوسط وكوريا الشمالية والمخاوف بشأن فضيحة التواطؤ مع روسيا مما جعل المستثمرين يسارعون إلى البيع لجني الأرباح.