EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السادات يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 12:58 م
محمد أنور السادات
أخر الأخبار
محمد أنور السادات
إيمان عوف
أبدى محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رفضه التام لقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الصادر اليوم بفرض رسوم "إغراق" على واردات الحديد من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.
وقال إن أسعار الحديد فى السوق المصرى من غير فرض تلك الرسوم أصبحت فى غير متناول الكثيرين خاصة فى ظل سيطرة البعض على سوق الحديد الأمر الذى سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارحديد التسليح بما سوف يؤثر سلبا على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.
وطالب السادات وزير الصناعة بإلغاء قراره غير المدروس والمتعجل فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى يعانيها المواطن المصرى وفتح المجال أمام المستوردين لمنافسة شريفة حقيقية وليس لإستمرارية احتكار هذه السلعة الحيوية بما يفيد رجال الأعمال من المصنعين وكبارالمستوردين فقط.
ودعا السادات لجنتى الإقتصاد والصناعة بمجلس النواب للإضطلاع بدورها فى هذا الشأن وإيجاد بدائل حقيقة لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد بشكل فج بما سوف يؤثرعلى المواطن وعلى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا