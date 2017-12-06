السادات يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد

محمد أنور السادات

إيمان عوف



أبدى محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رفضه التام لقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الصادر اليوم بفرض رسوم "إغراق" على واردات الحديد من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.



وقال إن أسعار الحديد فى السوق المصرى من غير فرض تلك الرسوم أصبحت فى غير متناول الكثيرين خاصة فى ظل سيطرة البعض على سوق الحديد الأمر الذى سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارحديد التسليح بما سوف يؤثر سلبا على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.



وطالب السادات وزير الصناعة بإلغاء قراره غير المدروس والمتعجل فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى يعانيها المواطن المصرى وفتح المجال أمام المستوردين لمنافسة شريفة حقيقية وليس لإستمرارية احتكار هذه السلعة الحيوية بما يفيد رجال الأعمال من المصنعين وكبارالمستوردين فقط.



ودعا السادات لجنتى الإقتصاد والصناعة بمجلس النواب للإضطلاع بدورها فى هذا الشأن وإيجاد بدائل حقيقة لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد بشكل فج بما سوف يؤثرعلى المواطن وعلى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية

