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نقل وملاحة
تحذيرات لمستخدمي الطرق من سوء الطقس
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 12:54 م
الشبورة الصباحية
أخر الأخبار
الشبورة الصباحية
بدور ابراهيم
أهابت الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اليوم الأربعاء ، بالمواطنين المسافرين عبر الطرق الحرة والسريعة توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة واتباع كافة وسائل الأمان.
وطالبت الشركة وفق بيان صادر عنها اليوم، الالتزام بتقليل السرعات المحددة أثناء السير ، في ظل موجة الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد
وأوضحت إلى أن الشبورة قد تحجب الرؤية تماما في مناطق متفرقة من الطريق، مما يستلزم إغلاق الطرق خلال فترات من الصباح والمساء ، وذلك منعا لوقوع أي حوادث من شأنها التأثير علي امن وسلامة المواطنين .
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