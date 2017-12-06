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استثمار
مجلس التجارة الأمريكي المصري يبحث تعزيز الاستثمار بين البلدين
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 12:45 م
السيسي وترامب
أخر الأخبار
السيسي وترامب
سمر السيد:
قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بيان صحفى ، اليوم الأربعاء، إنه تم انعقاد مجلس التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر أمس الثلاثاء لمناقشة سبل التوسع في التبادل التجاري والاستثماري العادل بين البلدين.
يشار إلى أن مجلس التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة تم إنشائه بموجب اتفاقية إطار التجارة والاستثمار لعام 1999.
أضاف البيان أن الولايات المتحدة اغتنمت فرصة انعقاد الاجتماع لإطلاع مصر على أولويات الإدارة الأمريكية في المجال التجاري، بما في ذلك فتح الأسواق وتطبيق القواعد التجارية ، و أكّدت على الأهمية التي توليها الإدارة لتعميق العلاقات التجارية مع دول أوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك مصر.
وأقر المجلس بأهمية تحسين مناخ الأعمال للقطاع الخاص الأمريكي والمصري ، وخلال الاجتماع اتفق المسؤولون الامريكيون والمصريون على العمل معاً لمعالجة القضايا التجارية الثنائية القائمة بما في ذلك القضايا المتعلقة بالوصول الى الأسواق والمعايير والقوى العاملة وحماية الملكية الفكرية. واتفقا على ابتكار سبل جديدة لتعزيز التجارة بين البلدين كلما أمكن ذلك.
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