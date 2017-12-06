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بورصة وشركات
لجنة القيد تدرج زيادة رأسمال بنك الاتحاد الوطني ـ مصر
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 12:30 م
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رجب عزالدين:
قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لبنك الاتحاد الوطنى – مصر من 1.3 مليار جنيه الى 1.4 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 66.8 مليون جنيه مصرى.
ومن المقرر توزيع الزيادة على عدد 11.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5.60 جنيه مصرى للسهم الواحد مسددة بنسبة 100% من حصة المساهمين فى توزيعات ارباح عام 2016 وفقا للقوائم المالية المنتهية ديسمبر2016 بواقع واحد سهم مجانى لكل 20 سهم أصلية قبل الزيادة.
وسينتهى الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء، بواقع 0.05 سهم مجانى لكل سهم أصلى.
وسيتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس الموافق 7 ديسمبر.
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