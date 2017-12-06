ترامب يعلن اليوم القدس عاصمة لإسرائيل

انطلاق معرض تحيا القدس بالمتحف الفلسطيني

البابا فرنسيس: الاعتراف بحقوق الجميع شرط أساسي للحوار



خالد بدر الدين:



أعلن البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إن لاعتراف بحقوق جميع الأديان في الأراضي المقدسة شرط أساسي للحوار.



وأدلى البابا الذي تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأزمة أمس الثلاثاء بهذه التصريحات أمام مجموعة من الزوار الفلسطينيين المشاركين في حوار الأديان مع الفاتيكان.



وذكرت وكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها مخالفا بذلك ما جرت عليه السياسة الأمريكية منذ عشرات السنين في خطوة يحتمل أن تثير اضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما أنه لا توجد لأي دولة سفارة في القدس.



ورغم تحذيرات من حلفاء الولايات المتحدة من الدول الغربية والعربية سيلقي ترامب كلمة الساعة الواحدة بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) في البيت الأبيض يطلب فيها من وزارة الخارجية البدء في البحث عن موقع لإقامة سفارة في القدس في إطار ما يتوقع أن تكون عملية تستمر سنوات لنقل النشاط الدبلوماسي من تل أبيب.



وسيوقع ترامب قرارا بإرجاء نقل السفارة لدواع أمنية إذ أنه لا يوجد مبنى في القدس يمكن للسفارة الانتقال إليه بينما أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن بناء السفارة قد يستغرق ثلاث أو أربع سنوات.



ومع ذلك فإن قرار ترامب الذي كان من وعوده الأساسية في الحملة الانتخابية سيقلب رأسا على عقب ما سارت عليه السياسة الأمريكية لعشرات السنين على أساس أن وضع القدس يمثل جزءا من حل الدولتين للقضية الفلسطينية إذ يسعى الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.



وحذر جميع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط من تداعيات خطيرة لقرار ترامب عندما اتصل بهم يوم الثلاثاء ولكن مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية يقول إن الرئيس يعتقد أن هذا اعتراف بالواقع وأنه سيمضي قدما على أساس حقيقة لا يمكن إنكارها فهذا الأمر حقيقة واقعة و إن الغرض من قرار ترامب ليس ترجيح كفة اسرائيل وإن الاتفاق على الوضع النهائي للقدس سيظل جزءا محوريا في أي اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين وإن قرار ترامب يعكس حقيقة جوهرية تتمثل في أن القدس هي مقر الحكومة الاسرائيلية ويجب الاعتراف بها على هذا الأساس.



والفوائد السياسية التي ستعود على ترامب غير واضحة وإن كان القرار سيفرح المحافظين من الجمهوريين والمسيحيين الإنجيليين الذين يشكلون قسما كبيرا من قاعدته السياسية ولكنه سيعقد رغبة ترامب في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام بين اسرائيل والفلسطينيين ويجعل التوترات تتفاقم أكثر وأكثر.