الأثار تسترد 28 قطعة أثرية

عملة أثرية

دعاء محمود



تسلمت وزارة الأثار عدد ٢٨ قطعة أثرية من جمارك مطار القاهرة الدولي و ذلك بعد ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد.



وقال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أن القطع التي قام بضبطها مركز الوحدات الأثرية بالمطار ، تشمل عملات مختلفة الفئات والأشكال ترجع إلي العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي باشا.



وأضاف جرجس منير مدير عام الوحدات الأثرية بمبانى الركاب ١,٢,٣ بمطار القاهرة الدولى أنه سوف يتم إيداعها بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف قصر المنيل.



ومن جانبها أضافت أيمان عبد الرءوف مدير عام التقييم والمتابعة بالمنافذ الأثرية أن الإدارة تحرص علي متابعة كافة المضبوطات بجميع الموانئ المصرية وذلك حفاظاً علي الأثر وإيداعه بمتاحف الوزراة وأيضاً إجراء أعمال الصيانة والترميم اللازم لها إن وجدت

