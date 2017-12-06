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سيـــاســة
مصر تطالب بحق مواطنها المعتدي عليه بالكويت
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 11:50 ص
وزارة الخارجية مصر
أخر الأخبار
وزارة الخارجية مصر
سمر السيد
قال السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، إن القنصلية المصرية في الكويت تتابع منذ اللحظة الأولى حادث الإعتداء على المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن من قبل أحد المواطنين الكويتيين
وتعرض وحيد حن إلى الاعتداء عليه في مقر عمله نتيجة خلاف حول إصلاح دراجته البخارية، مما أدى إلى إصابة المواطن المصري بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، وفق بيان للخارجية
وأكد مساعد وزير الخارجية على أن القنصلية المصرية قامت بإيفاد ممثلين عنها إلى المستشفى الذي يتواجد به المواطن بمجرد علمها بالحادث للإطمئنان عليه، فضلا عن قيام القنصل المصري في الكويت هويدا عصام بزيارته صباح اليوم.
أكدت القنصل هويدا عصام على تقديم الدعم والمساندة الكاملة للمواطن ووقوفها بجانبه لحين تحسن حالته، والتأكيد على متابعة القنصلية للحادث مع السلطات المعنية بالكويت.
كما قامت القنصل بالاتصال بزوجة المواطن للإعراب عن مساندة القنصلية للأسرة، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن. وقد وجه المواطن الشكر والتقدير للقنصلية على الاهتمام بقضيته، مبديا تفهمه للخطوات القانونية التي سيتم إتباعها خلال الفترة القادمة.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السلطات الكويتية قد قامت بإلقاء القبض على أحد الجناة، وجاري البحث الثاني، مشيدا بسرعة تعاون السلطات الكويتية في التعامل مع الحادث.
كما أوضح مساعد وزير الخارجية، بأن القنصلية المصرية في الكويت قد أصدرت حتى الأن بيانين صحفيين لشرح كافة ملابسات الحادث والإجراءات التي قامت بها، وتم وضعهما على موقع القنصلية على شبكة الإنترنت لإحاطة أعضاء الجالية المصرية بكل تفاصيل الواقعة وطمأنتهم
وأكد على وقوف وزارة الخارجية بجانب المواطن من أجل نيل كافة حقوقه القانونية والقصاص من الجاني.
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