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رياضة
الأهلي المتألق يستهل مؤجلاته بمواجهة الأسيوطي المجتهد
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 11:33 ص
الأهلي والأسيوطي
أخر الأخبار
الأهلي والأسيوطي
على المصرى
يستهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لقاءاته المؤجلة، عندما يستضيف الأسيوطى سبورت، فى السابعة من مساء اليوم، على ستاد القاهره الدولى، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع للدورى المصرى الممتاز.
واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى جهاد جريشة، لإدارة المباراة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد حكم أول، وعمر فتحي مساعد ثان، ومحمد محمود عبد الله حكماً رابعاً، وكل من سامح فاروق ومحمد يوسف حكماً خامساً.
ويبدو اللقاء حافلا بالعديد من التفاصيل، التي تجعل المباراة مهمة ومثيرة، رغم فارق التاريخ والنقاط بين الفريقين، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، والفوز يعني الإنفراد بالمركز الثاني خلف الإسماعيلي "المتصدر"، بينما يدخل الأسيوطي، اللقاء وفي جعبته 13 نقطة، يحتل بهم المكرز الثانى عشر فى الجدول
ومن المنتظر أن يشهد اللقاء، صراعا تكتيكيا بين حسام البدري، المدير الفني للأهلي، وعلي ماهر نظيره فى الأسيوطي، والذى يقدم بداية قوية لمسيرته التدريبية كمدير فني، بعد تجربة لم تستمر طويلا في الموسم الماضي مع الترسانة وإف سي مصر بالقسم الثاني، ولكنه يتألق بشكل واضح مع الأسيوطي.
ويبحث قطار انتصارات الأهلي بالدوري، عن مواصلة السير نحو القمة، بعدما حصد الفوز 7 مرات متتالية، ويتبقى للفريق بخلاف لقاء اليوم، ثلاثة لقاءات مؤجلة، ويشهد اللقاء بنسبة كبيرة، عودة الحارس شريف إكرامي بعد غياب شهر كامل، لحماية العرين الأحمر في ظل إصابة الحارس محمد الشناوي بآلام عضلية، بينما يستمر غياب الرباعي مروان محسن وهشام محمد والتونسي علي معلول ورامي ربيعة.
ويحمل لقاء الأسيوطي، ذكريات أليمة للأهلي، بعد التعادل في ذهاب الدوري لموسم 2014-2015، وهو اللقاء الذي شهد إصابة عمرو جمال، بقطع في الرباط الصليبي، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترول أسيوط، وإداره الحكم السابق شريف رشوان.
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