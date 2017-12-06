الصدّيقة بنت الصدّيق 4

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الأربعاء 06 ديسمبر 2017 10:55 ص
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المرأة الخالدة
يبدو واضحًا لمن قرأ أعمال الأستاذ العقاد- أنه لا يعدل بالسيدة خديجة واحدة من أمهات المؤمنين، وأن لها عنده رضى الله عنها- المنزلة الأولى التى لا تدانيها منزلة أخرى، وأن الكتابة عنها تخللت كتاباته عن الدعوة المحمدية، ودورها العظيم فى استقبالها والوقوف إلى جوار النبى المرسل فى تصميم وفهم وإصرار.
بيد أنه لعل القارئ قد راوده تساؤل، لماذا إذن اختار الأستاذ العقاد السيدة عائشة للكتابة عنها دون الباقيات من أمهات المؤمنين، وفيهن من كانت لها منزلة كبيرة وأثرًا عظيما، كالسيدة أم سلمة عليها الرضوان على سبيل المثال.
فى هذا الفصل: «المرأة الخالدة» -إجابة على هذا التساؤل، حيث التقت فى نظر العقاد صفة المرأة الخالدة مع السيدة عائشة رضى الله عنها، حيث إنها المرأة التى اجتمعت لها خلاصة الرعاية فى آداب أمةٍ من الأمم، وكانت ذات شأن فى تاريخ قومها لا يسهو عنه باحث موكل بدراسة التاريخ أو دراسة الآداب.
وأعظم من ذلك، فيما يقول، شأن المرأة التى كتبت لها خلاصة الرعاية فى دين من الأديان، والتى اشتركت فى سيرة النبى المرسل - بعد خديجة- بذلك الدين، ونقلت أحاديثه فى أحكام شريعته وخطرات ضميره، ولقيت عنده الحظوة والمكانة والمحبة .
والسيدة عائشة فيما يرى هى هذه، وهى تلك.
هى المرأة التى لوحظت فى آداب الأمة العربية.
وهى المرأة التى قال عنها النبى المرسل- عليه السلام- إنها الأحب إليه، وتلقت الأجيال عنها مئات الأحاديث التى عرفوه بها فى دينه ودنياه.
ولكن السيدة عائشة مع هذا وذاك، تهم الباحثين والمؤرخين- فيما يورد- لسبب آخر غير هذين السببين، أو متمم لهما، لأنها المرأة التى تمثل فى تكوينها الأصيل خلقة الله، أو هى المرأة التى تتمثل فيها الأنثى الخالدة التى لا تحتويها أمة واحدة أو زمان واحد، لأنها استمدت من طبائع الإنسانية كل ما قدر لها من دوام.
وهذا الجانب هو قبلة الاهتمام بكل عظيم، ويدور حولها غرض المؤرخ من سير العظماء، فالحقيقة التى لا ريب فيها عند الأستاذ العقاد- أن الغرض الأساسى الذى تلتقى عنده جميع الأغراض- هو توثيق الصلة بين الإنسانية وبين عظمائها وعظيماتها، والنفاذ إلى الجانب الإنسانى من كل نفس تستحق الدراسة.
نبقى سائرين على الجادة فى التعريف بصاحب السيرة أو صاحبتها، إذا ما وصلنا من تلك السيرة إلى صميم الإنسان.
ونحن نتوه فى الطريق، إذا لم نجد بين أيدينا من الدراسة- إلاَّ سرابيل العظمة وأقواس النصر ومواكب الرهبة والخشوع.
إننا لو فهمنا النبى نبيًّا وكفى، إنما نكون قد وصلنا بين ضميره وضمائرنا، وبين محراب العبادة عنده ومحراب العبادة عندنا.
وإذا فهمنا البطل بطلاً وكفى، إنما نكون قد وصلنا بين قدرته وقدرتنا، وبين ضخامته بالقياس إلينا، وضآلتنا بالقياس إليه.
وإذا فهمنا الرئيس رئيسًا وكفى، إنما نكون قد وصلنا بين مركزه فى الأمة ومركزنا، وبين الحقوق والواجبات التى لنا وعلينا.
ولكننا إذا فهمنا النبى إنسانًا فيما ينوه الأستاذ العقاد- نكون قد فهمناه كله، وفهمناه على حقيقته التى تعقد أواصر القرابة فيما بينه وبيننا، لأننا وصلنا بين الإنسان فيه والإنسان فينا.
وكذلك البطل، والرئيس، وكل ذى شأن يستحق الدراسة البحث.
يبقى هؤلاء غرباء حتى يبين أن هذا هو الإنسان ! فإذا هم الأقربون الذين ترضينا عظمتهم لأنهم منا ونحن منهم .
والسيدة عائشة- رضى الله عنها مثلٌ من أمثلة الأنوثة الخالدة بين جميع الأقوام وجميع العصور.
وفضل الكتابة عنها، وهذا بيت القصيد الذى يسعى الأستاذ العقاد لبيانه، أنها كتابة عن تلك الأنوثة التى نلمحها فى كل أنثى من حولنا ومن قبلنا.
وأنها ترينا النبى فى بيته، فترينا الرجل الإنسان الذى ارتفع بالنبوة إلى عليا مراتب الإنسانية.
وفضلها على الجملة- فيما يقول الأستاذ العقاد أنك تقرأ من أخبارها ما تقرأ فلا تزال تقول: أجل هذه هى الأنثى الخالدة فى كل سمة من سماتها.
هى الأنثى الخالدة فى غيرتها، وفى دلالها، وحب الزينة، وحب التدليل والتصغير، وحب التطلع، وحب المكايدة والمناوشة، ومكاتمة الشعور والتعريض بالقول وهى قادرة على التصريح.
ولا شك أن القارئ لا بد للوهلة الأولى أن تعتريه الدهشة من بعض هذه الصفات التى يصف بها الأستاذ العقاد- إحدى أمهات المؤمنين.
بيد أن هذه الدهشة لا تلبث أن تزول حين يتابع بيانه ويتأمل المنظور الذى يتناول به الصفات- باعتبارها فطرية فى خلقة بنى الإنسان من بنات حواء.
الغيرة التى يقصدها فى طبائع النساء ألوان:
غيرة المرأة على قلب الرجل الذى تحبه، ولو شغلته الذكرى ولم تشغله المودة الحاضرة.
وغيرة المرأة من المرأة الجميلة وإن لم تنافسها على رجل تحبه.
وغيرتها من شريكتها فى زوجها كائنا ما كان حظ الشريكة من الجمال.
والغيرة من كل مزية غير الجمال ما كان فيها سبيل إلى الحظوة فى القلب الذى تريده.
و«الأنثى الغيرى» فى جميع هذه الألوان فيما يستخلص الأستاذ العقاد- ماثلة فى سيرة السيدة عائشة كما روتها وكما رواها غيرها.
غيرتها من السيدة خديجة المتوفاة من سنوات، غير فطرية لانشغال قلب النبى عليه السلام بها بعد وفاتها، ومداومة ذكرها وحب من كانت تحبه أو كان يحبها.
أما شريكاتها اللواتى كن يعايشنها فى حياة النبى عليه السلام، فربما كان مرجع الغيرة من إحداهن لطعام يستطيبه النبى عندها، فضلاً عن الغيرة من الجمال والملاحة.
ولا يستنكف الأستاذ العقاد من إيراد ما كان من السيدة عائشة وصديقتها السيدة حفصة بنت عمر، ما يستطيبه النبى عليه السلام من العسل الذى تهيؤه له زوجته زينب بنت جحش، وهى من أجمل أمهات المؤمنين، فافتعلتا أن تدعيا لدى دخول النبى أنهما أكلتا «مغافير»، وهو طعام صمغى حلو ولكن النبى كان يكره رائحته. فلما دخل النبى عند عائشة قال لها: إنى أجد منك ريح مغافير. قالت: لا، ولكنى كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود إليه!
وقد عُرفت زميلتها السيدة صفية بنت حُيَيْى بجودة الطهى، وهى فى الأصل إسرائيلية من أهل خيبر، فنفست عليها- بالفطرة- هذه الإجادة، ولم تكتم غيرتها منها بل هى التى روتها، وروت كسرها الإناء الذى كان فيه الطعام المرسل من صفية إلى بيتها، ولكنها لم تكتم أيضًا ندمها على ما صنعت، وسألت الرسول عن كفارته، فقال: «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام».
وكانت تغار من السيدة أم سلمة لجمالها وحظوتها.
وهنا ينتقل الأستاذ العقاد إلى غيرة من لون آخر، كان لها صداها فى التاريخ، تلك هى الغيرة التى تثيرها الذرية المحبوبة المرقوبة، سواء ما رزقه النبى من السيدة مارية، أو ما كان للإمام علىّ وفاطمة من حظوة الذرية فضلاً عن مكانتهما أصلاً من رسول الله.
ولا شك أن هذه الغيرة الفطرية غريزة عامة فى بنات حواء، فغارت نساء النبى ولكن ليس كغيرة عائشة.
لماذا؟
لأن عائشة- رضى الله عنها- كانت صاحبة المكانة الأولى التى زاحمت فيها مارية بأمومتها.
وهنا بيت القصيد فى الاستخلاص، وفحواه أنه فوق الطاقة والإمكان، أن نطالب الطبيعة الإنسانية سيما الطبيعة النسوية بما يرهقها ولا يتفق مع طبيعتها وفطرتها.
فمن الطبيعى أن تُسَر المرأة بسرور الرجل لأنها تحبه..
ومن الطبيعى كذلك أن تغار من السرور الذى يحببه إلى غيرها، لأنها تحبه..
رجائى عطية
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