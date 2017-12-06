هبة سلامة: القارة السمراء تحتاج إلى التكامل لتحقيق النمو المستدام

نتطلع لترويج الفرص بالقارة ومنطقة الكوميسا وتقديمها للمستثمرين خلال «مؤتمر أفريقيا»





القطاع الخاص مؤهل لاختراق قطاع البنية التحتية وتحسين خدمات النقل واللوجيستيات





المال ـ خاص:





قالت هبة سلامة، رئيس الوكالة الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة «الكوميسا» إنها تتطلع خلال «مؤتمر أفريقيا 2017 » الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالشراكة مع الوكالة، إلى ترويج الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا بشكل عام ومنطقة «الكوميسا» بشكل خاص وتقديمها للمستثمرين المحتملين كوجهة استثمارية واحدة.





وأضافت:«نحن فى حاجة إلى تعزيز الاستثمار البيني بين البلدان الأفريقية ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا مهمًا من خلال استثمار نحو 93 مليار دولار سنويا، وهو ما يلزم لسد الفجوة فى البنية التحتية فى القارة واللازمة لضمان تحسن خدمات النقل واللوجيستيات وغيرها».. وإلى نص الحوار.





«المال» : ما هى المحاور الرئيسية لـ «منتدى أفريقيا 2017»؟





هبة سلامة : يعد منتدى «أفريقيا 2017» أكبر فعالية تُعقد فيما بين المؤسسات التجارية والهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية فى أفريقيا هذا العام، فهو معنى بالجمع بين صانعى القرار فى القارة فى مكان واحد لمناقشة جدول أعمال إفريقيا المستقبلى، فبالإضافة إلى المنتدى الرئيسى الذى سيعقد يومى 8 و9 ديسمبر الحالى، وسيجمع رؤساء الدول الأفارقة وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال من قارة أفريقيا والعالم والممولين، نقوم هذا العام – ولأول مرة - بتنظيم يوم لرواد الأعمال الأفارقة يوم 7 ديسمبر يقومون خلاله بعرض مشروعاتهم وأفكارهم على المستثمرين، الممولين، مؤسسات التمويل الدولية، وحاضنات الأعمال وصانعى السياسات، وذلك لجذبهم للاستثمار فى مشروعاتهم. ويعطى المنتدى الفرصة لرواد الأعمال لفتح أسواق جديدة والتعرف على الشركاء المحتملين من البلدان الأفريقية المختلفة وخارجها.





ونهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية والمميزات التنافسية التى تتمتع بها الدول الأفريقية، وما يمكن أن تقدمه لبعضها البعض وإلى باقى دول العالم.





«المال »: ما الذى تهدف الوكالة الإقليمية للاستثمار إلى تحقيقه من خلال هذا المنتدى؟





هبة سلامة : بصفتنا إحدى مؤسسات منظمة «الكوميسا»، فإننا نتطلع إلى ترويج الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا بشكل عام ومنطقة «الكوميسا» بشكل خاص وتقديمها للمستثمرين المحتملين كوجهة استثمارية واحدة، علاوة على ذلك، يعد المنتدى فرصة لمناقشة الدور الذى يمكن أن تؤديه التكتلات الاقتصادية الإقليمية نحو تحقيق التكامل الإقليمى، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقارة، وفى الواقع تعد «الكوميسا» فى طليعة مبادرات التكامل الاقتصادى والسياسى والثقافى فى القارة، بما فى ذلك دورها الريادى فى اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، التى ستساعد البلدان الأفريقية على جنى ثمار فتح مزيد من الأسواق، واستغلال الموارد المتاحة ورفع القدرة التنافسية، والحد من الاعتماد علی الشرکاء التجاریین التقلیدیین.





«المال » : كيف سيساعد المنتدى الاستثمار فى أفريقيا؟





هبة سلامة : تمر أفريقيا بمرحلة تنموية يتوقف تحقيق المزيد من النمو فيها على قدرة القارة على رفع مستوى التكامل بين بلدانها على مستوى الحكومات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص الأفريقى والدولى من جهة أخرى، كما سيبرز المنتدى أيضا المزايا التنافسية التى تتمتع بها الدول الأفريقية، والفرص الاستثمارية الهائلة فى العديد من القطاعات الإستراتيجية الرئيسية وغير المستغلة، وستتاح للحكومات الأفريقية الفرصة لعرض التطورات الإيجابية فى مناخها الاستثمارى، والإصلاحات القانونية والتنظيمية التى تتبناها، وفرص الاستثمار والحوافز الممنوحة للمستثمرين المحتملين والقائمين وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمقابلة مجتمع المستثمرين، والأعمال المشاركين والإجابة على تساؤلاتهم الخاصة بمناخ الاستثمار فى بلدانهم المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة.





"المال": ما هى أكبر التحديات التى تواجهها بلدان «الكوميسا» لجذب الاستثمارات؟





هبة سلامة : التحدى الأكبر الذى تواجهه عند ترويج الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين لمنطقة «الكوميسا» وأفريقيا عموما هى الصورة الذهنية السلبية لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين عن بيئة الأعمال فى القارة، وذلك على الرغم من أن بعض دول القارة تقدم أفضل عوائد على الاستثمار فى العالم، والعديد من دول «الكوميسا» شرع فى تنفيذ برامج إصلاح هيكلى بهدف خلق بيئة تجارية واستثمارية مواتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.



وجدير بالذكر أن المخاطر تتضاءل مع تحرير الاقتصادات وتنويعها، وتقوم العديد من بلدان «الكوميسا» ومؤسساتها الآن بتأمين الأعمال التجارية ضد مجموعة كبيرة من المخاطر. فعلى سبيل المثال، الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة «ATI » إحدى مؤسسات «الكوميسا» والتى تعد وكالة ائتمان الصادرات الأفريقية وتوفر منتجات التأمين ضد المخاطر السياسية والمخاطر المتعلقة بالائتمان التجارى بهدف الحد من مخاطر الأعمال وتكلفة ممارسة الأعمال التجارية فى أفريقيا، كما أن جميع أعضاء «الكوميسا» أعضاء فى وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف (MIGA) المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وكلاهما أعضاء فى مجموعة البنك الدولى.



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المال ": ما هو الدور الذى يمكن أن يؤديه القطاع الخاص فى نمو أفريقيا؟





هبة سلامة : مهدت الحكومات الأفريقية الطريق أمام القطاع الخاص لقيادة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى القارة، عن طريق التصدى لتحديات بيئة الأعمال من خلال برامج إصلاح هيكلية جريئة، والتى أدت إلى انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية انخفاضًا كبيرًا فى بعض البلدان.





ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا مهمًا من خلال استثمار نحو 93 مليار دولار سنويا، وهو ما يلزم لسد الفجوة فى البنية التحتية فى القارة واللازمة لضمان تحسن خدمات النقل واللوجيستيات وغيرها، كما يُعد التصنيع من القطاعات المهمة التى تحتاج ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة بها، ويقدر معهد ماكينزى أن أفريقيا باستطاعتها مضاعفة إنتاجها الصناعى خلال 10 سنوات، والذى من شأنه أن يخلق ما بين 6 و14 مليون فرصة عمل دائمة، مما يساهم بشكل كبير فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى فى أفريقيا.





«المال» : سوف يتضاعف عدد سكان أفريقيا بحلول عام 2050. هل يعد ذلك تهديدا أم فرصة؟





هبة سلامة: بلغ عدد سكان أفريقيا 1,21 مليار نسمة فى بداية عام 2016، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2050 ليصل إلى 2,4 مليار نسمة، و تشير الدراسات الحديثة إلى أنه خلال أقل من ثلاثة عقود، سيكون %41 من شباب العالم هم من أفريقيا، وبالتأكيد ستُعد هذه فرصة هائلة إذا تم تسخيرها بشكل جيد.





ولجنى ثمار هذا التحول الديمغرافى، تحتاج الحكومات الأفريقية إلى ضمان إتاحة فرص عمل كافية لاستيعاب هذا الطلب الضخم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إستراتيجيات التنمية الشاملة التى تضمن مشاركة القطاع الخاص، وزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية فى القطاعات المهمة الرئيسية، مثل التصنيع والصناعة والزراعة والأعمال الزراعية، والبناء، وستحتاج الحكومات أيضًا إلى معالجة العوامل المختلفة التى تحول دون قدرة الصناعات المحلية على إنتاج وتصدير المزيد من السلع، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمى، وإعداد الأجيال من القادرين على تلبية احتياجات السوق، وهو ما أعتقد أن حكوماتنا على علم به وتعمل جاهدة لتحقيقه.





«المال» : ما هى أهم إنجازات الوكالة الإقليمية للاستثمار منذ تأسيسها عام 2006؟





هبة سلامة: تمكنت الوكالة من إتاحة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ ما يزيد عن 50 ورشة عمل تدريبية إقليمية لأكثر من 1000 مسئول من وكالات ترويج الاستثمار فى «الكوميسا»، بهدف تعزيز قدرات وكالات ترويج الاستثمار فى الدول الأعضاء على تقديم خدمات أفضل للمستثمرين.





وقد عملنا عن كثب مع وكالات ترويج الاستثمار الخاصة بالدول الأعضاء فى تجمع «الكوميسا» لتقديم معلومات مُحدَّثة عن التشريعات والسياسات التى تؤثر على بيئة الأعمال، وتكلفة ممارسة الأعمال، وحوافز الاستثمار، وإجراءات الاستثمار، والفرص والمشروعات، واعتبارًا من اليوم، قد أصدرنا سبعة إصدارات من دليل المستثمر والذى يحتوى على حوالى 400 مشروع فى الطبعة الواحدة، و16 دليلًا لممارسة الأعمال فى الدول الأعضاء فى «الكوميسا»، وإصدارين من دليل الاستثمار فى «الكوميسا»، بالإضافة إلى أكثر من 22 مطبوعة أخرى ودراسات متعلقة بالاستثمار فى منطقة «الكوميسا».





كما تقوم الوكالة بتوفير منصات مهمة لوكالات ترويج الاستثمار فى الدول الأعضاء والهيئات الحكومية والشركات والمجتمعات الاستثمارية، لتعرف على المشروعات الاستثمارية المتاحة، ويُعد منتدى أفريقيا 2017 هو المؤتمر الاستثمارى الثامن رفيع المستوى الذى تنظمه الوكالة.