ابن سينا تستثمر 150 مليون جنيه خلال 2018

ابن سينا فارما 2

جهاد سالم وأحمد على:



تعتزم شركة «ابن سينا» فارما لتوزيع الأدوية، ضخ استثمارات جديدة تقدر بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام المقبل 2018.



قال الدكتور عمر عبدالجواد الرئيس التنفيذى لـ «ابن سينا» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى نظمته الشركة أمس بمناسبة بدء «الطرح العام» لأسهمها بالبورصة، أن خطتها المستقبلية تتضمن ضخ 700 مليون جنيه خلال 5 أعوام، لشراء نحو 200 سيارة لأسطول التوزيع، وافتتاح 20 فرعًا جديدًا بمختلف أنحاء الجمهورية ليصل إجماليها إلى 75 فرعاً.



وأوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى المشارك بشركة «ابن سينا»، انها ستمول الاستثمارات المستهدفة من خلال حصيلة طرح زيادة رأس المال بالبورصة البالغة 280 مليون جنيه، بجانب الأرباح المحتجزة.



يذكر أن شركة «ابن سينا» تنفذ حالياً طرح نحو %40 من أسهمها بالبورصة تعادل 269 مليون سهم، منها 40.4 مليون فى طرح عام و228.9 مليون سهم بطرح خاص بحصيلة إجمالية تقدر بقية 1.560 مليار.



وأعلنت «ابن سينا» صباح أمس – الثلاثاء – عن تغطية الطرح الخاص لأسهمها بالبورصة 17.1 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات حوالى 22.5 مليار جنيه.



وأشار عبدالجواد إلى أن شركته تعتمد على التمويل البنكى فى تدبير %50 من احتياجاتها المالية، مشيرًا إلى أنها تستهدف مبيعات بقيمة 11.8 مليار جنيه فى العام المقبل، على أن تسجل نحو 9.5 مليار بنهاية العام الجارى، مقارنة بـمبيعات قدرها 7.3 مليار فى عام 2016.



وتابع: إن شركته تستهدف زيادة أرباحها فى نهاية العام الجارى لتسجل 190 مليون جنيه مقارنة مع 101.7 مليون فى عام 2016 الماضى، فيما تسعى لزيادة حصتها السوقية إلى %20 من سوق توزيع الأدوية.



يذكر أن شركة «ابن سينا» تأسست برأسمال قدره 50 مليون جنيه فى عام 2005، ويتمثل نشاطها فى توريد المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لأكثر من 30 ألف عميل، منها سلسلة متاجر التجزئة والصيدليات المستقلة، وتجار الجملة، فيما تقوم بتوزيع الأدوية لنحو 360 شركة إنتاج أدوية عامة وخاصة.