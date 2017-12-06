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اقتصاد وأسواق
المالية تبدأ جولة ترويجية للسندات الدولارية
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 10:06 ص
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
مها أبوودن:
تبدأ وزارة المالية نهاية ديسمبر الحالى جولة فى عدد من الأسواق الدولية، للترويج للسندات الدولارية التى تعتزم طرحها الشهر المقبل، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وتستهدف الجولة الترويج للسندات فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، كما رجحت مصادر أن يكون الطرح فى بورصة لوكسمبرج.
وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح سندات دولية بقيمة 3 – 4 مليارات دولار مزمع فى يناير المقبل، كما تستهدف مصر بعدها إصدار سندات باليورو بقيمة بين مليار و1.5 مليار يورو.
وقال الجارحى لوكالة رويترز أمس: «وافقت مطلع الأسبوع على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات الطرح، ونستهدف ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار».
من الناحية الفنية، توقعت المصادر أن تتم تغطية الطرح بقيمة لا تقل عن مرتين، نتيجة للتوقعات المتفائلة عن الاقتصاد الوطنى، والتى تسبب فيها نجاح الحكومة فى تطبيق معظم بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
ومن المعروف أن الحكومة حصلت على شريحتين من قرض صندوق النقد، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى، بلغ إجماليهما 4 مليارات دولار، ومن المتوقع وصول شريحة بقيمة 2 مليار دولار أخرى قبل نهاية ديسمبر.
وباعت مصر فى يناير الماضى سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح، ووافقت الحكومة فى أبريل على زيادة سقفها إلى 7 مليارات دولار ثم باعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى فى مايو الماضى.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو 2015 التى كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة 25 يناير.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أعلن منذ أيام، انخفاض أسعار الفائدة على السندات الدولية الحكومية خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أن الفائدة على السندات الحكومية فئة «الخمس سنوات» انخفضت من 6 نقاط وثمن إلى %4.8، وفئة «العشر سنوات» انخفضت من %7.5 إلى %5.8، كما انخفضت فئة الـ30 سنة من %8.5 إلى %7.8.
وزارة المالية
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