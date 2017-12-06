شركة SIDC تخطط لاستثمار 300 مليون جنيه على حدود مصر

عمرو حسب الله - السويس للتنمية

شريف عمر:



تسعى شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC، لاستثمار 300 مليون جنيه خلال 2018، فى تنمية أراض جديدة بالمناطق الحدودية مع السودان وليبيا.



وقال عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، انها وضعت خطة طموحاً للعام المقبل تتمثل فى اختراق مناطق جديدة، مشيرا إلى أنه يتم البحث حاليا عن أراضٍ جديدة لإقامة تجمعات صناعية لا تقل مساحتها عن مليون متر على الحدود مع السودان بمنطقتى أرقين وقسطل، والسلوم على الحدود مع ليبيا.



ولفت حسب الله، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين، إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى رواج قطاع تربية المواشى والزراعة والزيوت فى السودان، بشكل يدفع الشركة للاهتمام بتلك المنطقة، أما الحدود الليبية فهناك خطة لإقامة مناطق لوجيستية وتجارية بها لتقديم كل المنتجات اللازمة لليبيا فى الفترة المقبلة، والتى تتمثل فى الأسمنت والحديد وكابلات الكهرباء والملابس.



وأشار إلى أن الشركة ستعتمد على السيولة الذاتية فى تدبير التمويلات اللازمة لشراء وتنمية الأرض خاصة مع قرارات البنك المركزى بمنع الاقتراض لتمويل شراء أراض مخصصة للتنمية الصناعية، فيما تبحث تدبير 300 مليون جنيه أخرى من خلال الشراكات مع المستثمرين والشركات الراغبة فى الوجود بالمناطق الحدودية، وهو أمر جارٍ دراسته.



وكان حسب الله قد قال فى حوار سابق مع «المال»، إن الشركة تقدمت بطلب إلى هيئة الموانئ البرية، لإقامة مراكز تجارية لوجيستية وصناعية متخصصة على المناطق الحدودية.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية إلى أن SIDC تملك حالياً أرضا بمساحة 9 ملايين متر فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، تم الانتهاء من تطويرها وتنميتها بالكامل، وبيع أغلبها إلى 56 عميلا، فى حين يتبقى 2 مليون متر، موزعة بين 600 ألف متر للنشاط التجارى، و1.2 مليون للصناعى.



وتقوم السويس للتنمية الصناعية (SIDC) بدور المطور الصناعى لـ 9 ملايين متر مربع بالقطاع الصناعى، بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس، يعمل بها 56 مستثمرا، ويتوزع هيكل مساهمى السويس الصناعية بواقع %60.5 لشركة أوراسكوم للانشاء، والباقى موزع بين البنك الأهلى وشركة «تريجر كريك» وبنك «CIB» و«غبور جروب» وآخرين، وتقع أراضى الشركة بالقرب من ميناءى الأدبية والسخنة ومطار القاهرة.



وتتولى السويس للتنمية، تقديم مصانع مجهزة ومصممة للتوافق مع متطلبات العملاء بجانب أعمال مقاولات والإنشاء، وتقوم بإجراءات التأسيس القانونى للعميل، والحصول على الموافقات الحكومية والتصاريح.