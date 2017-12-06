3 مليارات دولار من التنمية الإسلامي لاستيراد بترول وسلع تموينية

البنك الإسلامي للتنمية

أحمد عاشور:



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة ستوقع اتفاقا جديدا مع البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 3 مليارات دولار، لاستيراد المشتقات البترولية والسلع التموينية.



وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق، على هامش فاعليات مؤتمر «أفريقيا 2017» الذى يعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتباراً من غداً الخميس.



ومن المقرر أن يتحدث فى المؤتمر الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووكالة الاستثمار الإقليمية فى «الكوميسا» 6 رؤساء دول، بجانب الرئيس السيسى.



يشار إلى أن مصر كانت قد وقعت على اتفاقية مرابحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، على هامش القمة الاقتصادية مارس 2015 بقيمة 3 مليارات دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستيراد المشتقات البترولية.



وكانت وزارة البترول قد وقعت اتفاقية العام الماضى مع شركة «أرامكو» السعودية، لتوفير غالبية احتياجات مصر من المشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات بإجمالى 23 مليار دولار.



وأضافت المصادر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامى، وافقت على منح 200 مليون دولار لتمويل مشروعات للقطاع الخاص بالسوق المحلية.



ويبلغ رأس المال المصرح به لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 30 مليار دينار المصدر 18 مليار دينار، وتعتبر المملكة العربية السعودية، أكبر المساهمين به، فى حين تبلغ حصة مصر 357.965 سهم بنسبة %7.08 وتعد سابع أكبر مساهم فى رأس المال.



وتتضمن محفظة التعاون الحالية، مع البنك 19 مشروعا جار تنفيذها بإجمالى 2.3 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية مرابحة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد منتجات بترولية الذى تم التوقيع عليه فى مؤتمر مصر الاقتصادى.