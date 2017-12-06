اجتماع طارئ للمهن الطبية لمناقشة مشروع التأمين الصحي

أحمد صبرى:





يعقد مجلس اتحاد المهن الطبية اجتماعا طارئا اليوم، لمناقشة ملاحظات الأطباء والصيادلة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه البرلمان، للتوافق حول سبل التصدي للمواد التى تضر بمصلحة اعضاءه.





ومن المقرر أن يطالب ممثلو نقابة الصيادلة بعقد عمومية طارئة للاتحاد لإلغاء مادة فرض رسوم على العيادات والمراكز الطبية والصيدليات، إضافة الى تعديل مادة انشاء صيدليات خاصة بهيئة التأمين والتى يتخوف منها جموع الصيادلة.



