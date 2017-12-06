EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
اجتماع طارئ للمهن الطبية لمناقشة مشروع التأمين الصحي
الأربعاء 06 ديسمبر 2017 07:40 ص
عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي
أخر الأخبار
عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي
أحمد صبرى:
يعقد مجلس اتحاد المهن الطبية اجتماعا طارئا اليوم، لمناقشة ملاحظات الأطباء والصيادلة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه البرلمان، للتوافق حول سبل التصدي للمواد التى تضر بمصلحة اعضاءه.
ومن المقرر أن يطالب ممثلو نقابة الصيادلة بعقد عمومية طارئة للاتحاد لإلغاء مادة فرض رسوم على العيادات والمراكز الطبية والصيدليات، إضافة الى تعديل مادة انشاء صيدليات خاصة بهيئة التأمين والتى يتخوف منها جموع الصيادلة.
كما سيعرض الأطباء رؤيتهم لتعديل المواد التى يرون انها غير دستورية ومواد مصادر التمويل التى لاقت جدلا كبيرا فى الفترة الأخيرة.
عقد التأمين وأطرافه
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا