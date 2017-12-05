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اقتصاد وأسواق
برلماني يطلب تخصيص أرض لإنشاء مركز لعلاج ضمور العضلات
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 10:59 م
مرضى ضمور العضلات
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مرضى ضمور العضلات
ياسمين فواز:
تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بتوقيع عدد من نواب المجلس، موجهة إلى كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبي لعلاج مرضى ضمور العضلات دون تحمل للدولة أي ميزانية إضافية على أن تكون تحت إدارة وإشراف وزارة الصحة.
وقال وطني، إن الجمعية المصرية هدفها الأساسي هو توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ضمور العضلات نظرًا لنزايد عددهم خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلي أن أعداد مرضى ضمور العضلات فى تزايد مستمر ويقرب عددهم من 75 إلي 100 ألف مواطن.
وأضاف وطني، أنه يسعى لدخول مرضى ضمور العضلات على خطة التأمين الصحي للدولة وتوفير الدواء بسعر مناسب للجميع، مؤكدًا أن هناك دورًا كبير علي وزارة الصحة بشأن هؤلاء المرضى ومن واجبهم التشخيص والعلاج وتأهيلهم لحياة كريمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر، وأنهم فقط يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات وهي أيضًا لم تعد موجودة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعارها، مؤكدًا أن هناك تأييد كبير من قبل أعضاء البرلمان لأنشاء مستشفيي لمرضي ضمور العضلات نظرًا لمعانتهم ومعانة ذويهم.
مجلس النواب
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