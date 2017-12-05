الجارحي : طرح السندات خطة تمويلية للسيطرة على عجز الموازنة

وزير المالية: سعر العملة يقاس بأداء الاقتصاد وليس بوسائل التمويل









ياسمين فواز





قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن طرح السندات ضمن الخطة التمويلية التي تتبعها الوزارة للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.





وأكد "الجارحي"، في تصريحات تليفزيونية له، اليوم الثلاثاء، أن هناك بنوكًا عالمية ستشارك أيضًا في طرح السندات.





ونفى وزير المالية أن يكون لطرح السندات علاقة بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن تحرك سعر العملة يقاس بأداء الاقتصاد وليس من خلال وسائل التمويل.





وأوضح أن الوزارة تستهدف السيطرة على الدين الخارجي من خلال عدة سياسات تعمل على تنفيذها حاليًّا.



