EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الجارحي : طرح السندات خطة تمويلية للسيطرة على عجز الموازنة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 10:40 م
عمرو الجارحي، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي، وزير المالية
وزير المالية: سعر العملة يقاس بأداء الاقتصاد وليس بوسائل التمويل
ياسمين فواز
قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن طرح السندات ضمن الخطة التمويلية التي تتبعها الوزارة للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد "الجارحي"، في تصريحات تليفزيونية له، اليوم الثلاثاء، أن هناك بنوكًا عالمية ستشارك أيضًا في طرح السندات.
ونفى وزير المالية أن يكون لطرح السندات علاقة بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن تحرك سعر العملة يقاس بأداء الاقتصاد وليس من خلال وسائل التمويل.
وأوضح أن الوزارة تستهدف السيطرة على الدين الخارجي من خلال عدة سياسات تعمل على تنفيذها حاليًّا.
كان وزير المالية قد أعلن، اليوم، بدء إجراءات طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار في يناير المقبل، مؤكدًا أنه وافق، الأسبوع الحالي، على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات طرح السندات.
وزارة المالية
الموازنة العامة للدولة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا