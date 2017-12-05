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اقتصاد وأسواق
ضبط محاولة هجرة غير شرعية بالسلوم داخل حمولة بصل
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 09:52 م
جمارك السلوم تضبط محاولة للهجرة الشرعية
أخر الأخبار
جمارك السلوم تضبط محاولة للهجرة الشرعية
مها أبو ودن
تمكَّن رجال جمارك الصادر بالسلوم، بقيادة محمد عثمان، مدير إدارة الصادر، من ضبط محاولة راكبين مصريين التسلل والهجرة غير الشرعية عبر منفذ السلوم داخل عربة محملة بالبصل.
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على السيارات والبضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه محمود عبد العزيز، مأمور الحركة، في "أ . ح" سائق سيارة نقل مصرية رقم 2468/5934 محملة بالبصل متجهة إلى ليبيا، وبتفتيش السيارة تبيَّن وجود عدد راكبين مصريين مختبئين بهيكل خشبى أسفل أجولة البصل.
وتم تحرير مذكرة وتسليمهما مع سائق السيارة للجهات الأمنية المختصة.
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