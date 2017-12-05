ضبط محاولة هجرة غير شرعية بالسلوم داخل حمولة بصل

مها أبو ودن

تمكَّن رجال جمارك الصادر بالسلوم، بقيادة محمد عثمان، مدير إدارة الصادر، من ضبط محاولة راكبين مصريين التسلل والهجرة غير الشرعية عبر منفذ السلوم داخل عربة محملة بالبصل.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على السيارات والبضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه محمود عبد العزيز، مأمور الحركة، في "أ . ح" سائق سيارة نقل مصرية رقم 2468/5934 محملة بالبصل متجهة إلى ليبيا، وبتفتيش السيارة تبيَّن وجود عدد راكبين مصريين مختبئين بهيكل خشبى أسفل أجولة البصل.