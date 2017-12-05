صحة النواب تعدل رسوم العيادات والصيادلة بمشروع قانون التأمين

أحمد صبرى









وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تتعلق برسوم تراخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحى.





وبحسب مصدر حضر الاجتماع، أكد أن وزيري المالية والصحة وافقا على تعديل المادة ليكون الحد الأدنى للرسوم من 1000 جنيه، والحد الأقصى 10 آلاف جنيه، بدلًا من 3 آلاف إلى 15 ألفًا.



