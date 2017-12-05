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اقتصاد وأسواق
صحة النواب تعدل رسوم العيادات والصيادلة بمشروع قانون التأمين
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 09:24 م
مجلس النواب 2
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مجلس النواب 2
أحمد صبرى
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تتعلق برسوم تراخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحى.
وبحسب مصدر حضر الاجتماع، أكد أن وزيري المالية والصحة وافقا على تعديل المادة ليكون الحد الأدنى للرسوم من 1000 جنيه، والحد الأقصى 10 آلاف جنيه، بدلًا من 3 آلاف إلى 15 ألفًا.
وأضاف المصدر، للمال، أن اللجنة وافقت بالتصويت على تعديل آخر من المادة ينص على أن تكون الرسوم من المستشفيات الخاصة بواقع 1000 جنيه على كل سرير رعاية عند استخراج التراخيص، إضافة إلى الإبقاء على جزء فرض رسوم بنسبة 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية بعد رفض وزير المالية تعديلها.
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وزارة الصحة
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